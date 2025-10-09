Nový Duster se začne prodávat i jako Nissan s neobvyklým jménem. Dacii zastíní nejen image, bude i podstatně levnější
Petr ProkopecKdybychom sečetli všechny verze Dusteru, pod kterými brzy začne prodávat, možná bychom měli čest s nejprodávanějším autem světa. Nový Nissan tomu jen pomůže, design inspirovaný větším Patrolem autu sluší a navzdory „lepší” značce bude až neskutečně levný.
dnes | Petr Prokopec
Nissan auta, která by bodovala u maximálně širokého publika, potřebuje jako sůl. Japonská automobilka se totiž po několik let k zákazníkům točila zády a jela si svou, čímž nepřekvapivě tak dosáhla jen enormních ztrát. Nyní tak musí propouštět zaměstnance a zavírat továrny. Jak se ale zdá, někde se začíná blýskat na lepší časy. Nissan přišel vyrukoval s prvními snímky chystané novinky Tekton, která má v příštím roce zamířit nejprve na indický trh, než bude k mání také v jiných zemích.
Dočkáme se také u nás? To je otázka, na kterou se odpovídá těžko. Tekton totiž není ničím jiným než Dacií Duster, která se ovšem nedočkala pouze nového loga, ale také odlišně stylizované přídě. Na indickém trhu pak bude prodávána po boku Renaultu Duster, což je taktéž jen trochu jiná verze rumunského SUV. Zástupce Nissanu by ovšem měl být koncipován jako prémiovější verze, zatímco Francouz je zaměřen na mainstream. Podobně by tomu pak mohlo být také v Evropě.
Japonci se i proto snažili, aby jejich SUV výchozí Dacii moc nepřipomínalo. Místo toho můžeme vpředu vidět vliv vrcholného Nissanu Patrol, který je na některých trzích nabízen jako Armada. Tímto modelem je přitom inspirována jak maska, tak i světla a nárazník. Kapota motoru pak sice již odpovídá rumunskému originálu, dočkala se však vyvedeného názvu novinky. Jiné jsou pak i koncové lampy, stejně jako došlo také v tomto případě na modifikace nárazníku.
Dá se předpokládat, že tyto úpravy měly vliv na délku, která u Dusteru činí 4 343 milimetrů. Zda ale Tekton bude o chlup kratší či naopak delší, zjistíme až v řádu několika málo měsíců. Nyní už jen můžeme dodat, že jakkoli boky zůstaly v zásadě nezměněny, Nissan přišel alespoň s jinak profilovanými prahy a vlastním designem litých kol. Předpokládat se pak dají i trochu jiné barvy karoserie, než jaké najdeme v paletách Dacie či Renaultu.
O interiéru značka zatím jen mluví, přičemž jej popisuje jako prémiový a našlapaný technikou, jakou klientela zná z ještě vyšších pater trhu. Protože ale již standardní Duster disponuje 7palcovým přístrojovým štítem a 10palcovou obrazovkou multimédií, máme za to, že indický Tekton vlastně více nenabídne - a ani nemusí. Změny pak nečekáme ani pod kapotou, kam se zřejmě nastěhují přeplňovaný litrový tříválec a 1,3litrový čtyřválec.
Tekton by přitom měl v Indii zaútočit i na Škodu Kushaq, která se na tomto trhu nabízí za přibližně 250 tisíc korun. Nissan tedy má zůstat na této úrovni, čímž mohl by mít vyhráno bez čehokoli dalšího, neboť s většími rozměry spáruje také zajímavější design. O to víc bychom ale poté mohli litovat jeho případné absence v Evropě, kde za Duster musíte dát 441 900 Kč. Počítat přitom v takové chvíli nelze ani s centrální obrazovkou, ani s litými koly.
Nissan Tekton se zatím ukázal jen v prvních náznacích, i z těch je ale patrné, že výchozí Dacii Duster až tak nepřipomíná. Foto: Nissan
