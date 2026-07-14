Nový Lexus LFA schytal na Festivalu rychlosti těžkou bídu. Naprosto jej zastínila auta, která ho měla pouze doprovázet

Nevíme, koho u Toyoty napadlo koncipovat nástupce legendárního japonského sporťáku zrovna takto, ani fiasko jeho loňské premiéry ale automobilku nepřimělo něco změnit. Tak si vůz prožil fiasko ještě jedno, tentokrát v Goodwoodu.

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Nový Lexus LFA schytal na Festivalu rychlosti těžkou bídu. Naprosto jej zastínila auta, která ho měla pouze doprovázet

včera | Petr Prokopec

Nový Lexus LFA schytal na Festivalu rychlosti těžkou bídu. Naprosto jej zastínila auta, která ho měla pouze doprovázet

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Foto: Lexus

Nevíme, koho u Toyoty napadlo koncipovat nástupce legendárního japonského sporťáku zrovna takto, ani fiasko jeho loňské premiéry ale automobilku nepřimělo něco změnit. Tak si vůz prožil fiasko ještě jedno, tentokrát v Goodwoodu.

Festival rychlosti v Goodwoodu je akce, jaká nemá obdoby. Už ten vůbec první, který se konal v roce 1993, totiž přilákal 25 tisíc lidí, a to přesto, že ve stejné době probíhala také 24hodinovka v Le Mans. A následně panství lorda Marche začalo lákat ještě víc nadšenců, neboť na rozdíl od všemožných autosalonů jste na něm mohli narazit na nejexkluzivnější auta historie i současnosti také v akci na 1,86 kilometru dlouhé trati. A jejich majitelé je předtím i potom obvykle nedrželi kdesi za hradbami, místo toho k nim pouštěli návštěvníky.

V posledních letech se festivalu účastní stále více automobilek, které na něm prezentují především své sportovní modely či koncepty. Dokud se o jejich pohon staraly spalovací motory, mohli počítat s nemalým potleskem. Jenže kvůli tomu, že výrobci stále více brnkají na elektrickou strnu, se z tribun začíná stále častěji ozývat bučení a pískot.

Takové si prožil třeba nový Jaguar Type 01, dost nevlídnou tvář ale publikum nastavovalo také novému Lexusu LFA. A nedá se říci, že by tím automobilka měla být překvapena, s nevraživým přijetím se vůz setkal už při své loňské premiéře. V Goodwoodu se ukázal jen v trochu odlišné podobě, jinak jej dál mají pohánět elektromotory, což je ostrý kontrast proti tomu, čím dosud LFA proslulo. A také proti tomu, co pohání podobně koncipovanou dvojici od Toyoty.

Ta se s LFA vydala na trať jako doprovod, uječený stroj v silniční i okruhové verzi ale Lexus naprosto zastínil. Kritika byla navíc patrná nejen na místě, zdrcující je i u přiloženého videa na Instagramu. Je až neuvěřitelné, jaké podpory se vzhledem k počtu zhlédnutí videa dočkaly reakce typu: „Žádné LFA bez motoru V10,” „Žádný zvuk! Žádné LFA!” nebo „Pro lásku boží, Lexusi, dej tomu motor z GR GT v dostupnější verzi. Nikdo nechce elektromobil. A neříkejte tomu LFA.” Je to vážně všeříkající.

I když na Lexus neprší taková kritika jako na třeba na zmíněný Jaguar nebo Ferrari Luce, které nevhodný pohon spojily s otřesným vzhledem, auto bez zvuku je v Goodwoodu zkrátka to samé, co vegetariánský pokrm ve vyhlášeném steakhousu. Tedy něco, co návštěvníky nebere. A Toyota vlastně vše sama zabila tím, že vedle nového LFA poslala na trať i své znělejší stoje, LFA najednou jako by nebyl. Však se na to podívejte sami...


Nový Lexus LFA schytal na Festivalu rychlosti těžkou bídu. Naprosto jej zastínila auta, která ho měla pouze doprovázet - 1 - Lexus LFA novy Goodwood FoS 2026 oficialni 01Nový Lexus LFA schytal na Festivalu rychlosti těžkou bídu. Naprosto jej zastínila auta, která ho měla pouze doprovázet - 2 - Lexus LFA novy Goodwood FoS 2026 oficialni 02Nový Lexus LFA schytal na Festivalu rychlosti těžkou bídu. Naprosto jej zastínila auta, která ho měla pouze doprovázet - 3 - Lexus LFA novy Goodwood FoS 2026 oficialni 03
Oproti loňskému konceptu prošel nový LFA či nástupce jistým vývojem, který mu přisoudil trochu odlišné tvary karoserie. Nevhodný pohon ale autu však a lidé to zjevně neakceptují. Foto: Lexus

Zdroj: fosgoodwood@Instagram

Petr Prokopec

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