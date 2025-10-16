Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
Petr ProkopecNěmci se snaží zaskvět nově pojatou přední maskou, nakonec je to ale spíš všechno ostatní, co na posledním konceptu „funguje”. A zdá se, že fungovat by to mohlo i na nové třídě S, pokud by jí automobilka tento styl nadělila.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
před hodinou | Petr Prokopec
Němci se snaží zaskvět nově pojatou přední maskou, nakonec je to ale spíš všechno ostatní, co na posledním konceptu „funguje”. A zdá se, že fungovat by to mohlo i na nové třídě S, pokud by jí automobilka tento styl nadělila.
Fanoušci BMW nechť se na mně nezlobí, ale stávající řadu 7 považuji za designový paskvil, ostatně jako mnohé další vozy mnichovské automobilky. Němci se totiž rozhodli, že spalovací i elektrické verze od sebe vizuálně neodliší, čímž varianty s dieselovým a benzinovým pohonem designově trpí. Kvůli místu pro baterie integrované do podlahy, které pochopitelně nevyužívají, působí poslední novinky nemístně zavalitě. A řada 7 není výjimkou.
Se zakaboněným čelem se ovšem dívám i na poslední novinky konkurenčního Mercedesu. Ten se pro změnu rozhodl, že zkusí publikum oslovit s pomocí podsvícené čelní masky. Poprvé se objevila na novém GLC, třícípá hvězda jí ovšem „ozdobila“ také koncept Vision Iconic. Ani tady si nás nezískala, na dvoudveřovou studii je ale jinak radost pohledět. Co kdyby takové pojetí dostal i některý z tradičních sériových modelů?
Právě tomu se podíval na zoubek designér publikující svá díla na profilu Sugar Design na Instagramu. Ten se rozhodl podsvícenou čelní masku i splývavou záď konceptu naroubovat na třídu S. A světě, div se, ono to funguje. Dokonce natolik, že rázem se tím atletičtějším autem z dvojice BMW 7 a Mercedes S se stává to druhé zmíněné. Vedle takto koncipované třídy S totiž řada 7 opravdu působí jako nevzhledný mastodont.
Třícípá hvězda na příští rok skutečně chystá facelift třídy S. A protože zmíněné GLC se podsvícené masky dočkalo až v pozdní fázi vývoje, Němci ji skutečně mohou na inovovanou limuzínu naroubovat. Zadní partie pak sice tak splývavé nebudou, ovšem i tak by novinka mohla designově bodovat. Ostatně z vizualizací je patrné, že navržený styl sedne jak jednobarevným verzím, tak i variantám s dvoubarevným lakováním.
Přiznávám, že něco takového jsem opravdu nečekal. Na druhou stranu je tím jen potvrzeno, že když sladíte čelní partie s boky a zádí, můžete i navzdory použití jindy kontroverzních prvků dosáhnout atraktivního vzhledu. Tedy při využití spalovacího pohonu. S tím elektrickým jsou totiž spojené určité limity, jako je právě nutnost navýšení výšky kvůli bateriím v podlaze. Je tak vlastně jen dobře, že ho třída S zatím nepoužívá.
Přední partie konceptu Vision Iconic nevypadají na dvoudveřové voze zrovna vábně, na rozdíl od těch zadních. Když ale obojí dostane třída S, máme tu rázem pastvu pro oči. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: sugardesign_1@Instagram
Bleskovky
- Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
před 2 hodinami
- Jeden z největších nesmyslů moderních aut pomohl zabít dalšího člověka, uhořel. Ostatní řidiči se marně snažili pomoci
před 7 hodinami
- Další novinka Mercedesu ukazuje, že to nejhorší z posledního nového modelu bude značka cpát všude
14.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Kdy se co jede ve finále v Jerezu 10:00
- Red Bull Rookies Cup 2026 opět bez české účasti včera 20:00
- Časový program na Phillip Islandu včera 15:10
- Vespa koncept store Miláno: The Empty Space včera 08:00
- Diogo Moreira zkompletoval grid MotoGP 2026 14.10.2025
Nejčtenější články
- Šéf Opelu si přestal brát servítky, naplno popsal absurditu umělého zdržování aut v EU
17.9.2025
- Land Rover nemůže najít 40 tisíc vyrobených aut, kvůli trvajícím problémům má prodělávat až 280 milionů každý den
17.9.2025
- Po léta nejdražší nové auto světa je znovu na prodej. Ponurý přízrak silnic si miliardáři prodají skoro potají
17.9.2025
- SsangYong v novém se vrací ke spalovacím motorům, jeho novinka by mohla být v Česku neopakovatelnou nabídkou
17.9.2025
- Sázka Fordu na elektromobily nese své ovoce, v Kolíně firma propouští dalších tisíc lidí
17.9.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva