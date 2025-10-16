Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil

Němci se snaží zaskvět nově pojatou přední maskou, nakonec je to ale spíš všechno ostatní, co na posledním konceptu „funguje”. A zdá se, že fungovat by to mohlo i na nové třídě S, pokud by jí automobilka tento styl nadělila.

před hodinou | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

Fanoušci BMW nechť se na mně nezlobí, ale stávající řadu 7 považuji za designový paskvil, ostatně jako mnohé další vozy mnichovské automobilky. Němci se totiž rozhodli, že spalovací i elektrické verze od sebe vizuálně neodliší, čímž varianty s dieselovým a benzinovým pohonem designově trpí. Kvůli místu pro baterie integrované do podlahy, které pochopitelně nevyužívají, působí poslední novinky nemístně zavalitě. A řada 7 není výjimkou.

Se zakaboněným čelem se ovšem dívám i na poslední novinky konkurenčního Mercedesu. Ten se pro změnu rozhodl, že zkusí publikum oslovit s pomocí podsvícené čelní masky. Poprvé se objevila na novém GLC, třícípá hvězda jí ovšem „ozdobila“ také koncept Vision Iconic. Ani tady si nás nezískala, na dvoudveřovou studii je ale jinak radost pohledět. Co kdyby takové pojetí dostal i některý z tradičních sériových modelů?

Právě tomu se podíval na zoubek designér publikující svá díla na profilu Sugar Design na Instagramu. Ten se rozhodl podsvícenou čelní masku i splývavou záď konceptu naroubovat na třídu S. A světě, div se, ono to funguje. Dokonce natolik, že rázem se tím atletičtějším autem z dvojice BMW 7 a Mercedes S se stává to druhé zmíněné. Vedle takto koncipované třídy S totiž řada 7 opravdu působí jako nevzhledný mastodont.

Třícípá hvězda na příští rok skutečně chystá facelift třídy S. A protože zmíněné GLC se podsvícené masky dočkalo až v pozdní fázi vývoje, Němci ji skutečně mohou na inovovanou limuzínu naroubovat. Zadní partie pak sice tak splývavé nebudou, ovšem i tak by novinka mohla designově bodovat. Ostatně z vizualizací je patrné, že navržený styl sedne jak jednobarevným verzím, tak i variantám s dvoubarevným lakováním.

Přiznávám, že něco takového jsem opravdu nečekal. Na druhou stranu je tím jen potvrzeno, že když sladíte čelní partie s boky a zádí, můžete i navzdory použití jindy kontroverzních prvků dosáhnout atraktivního vzhledu. Tedy při využití spalovacího pohonu. S tím elektrickým jsou totiž spojené určité limity, jako je právě nutnost navýšení výšky kvůli bateriím v podlaze. Je tak vlastně jen dobře, že ho třída S zatím nepoužívá.


Přední partie konceptu Vision Iconic nevypadají na dvoudveřové voze zrovna vábně, na rozdíl od těch zadních. Když ale obojí dostane třída S, máme tu rázem pastvu pro oči. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: sugardesign_1@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.