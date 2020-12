Nový nejlepší Golf ukázal na Autobahnu, co umí. I v mizerných podmínkách je lepší, než měl být před 4 hodinami | Petr Prokopec

S 320 koňmi jde o nejsilnější Golf historie. A svými reálnými schopnostmi zesměšňuje auta s mnohem vyšším výkonem a mnohdy dvojnásobnou cenou.

Slavnostní odhalení nového Volkswagenu Golf R proběhlo 4. listopadu. Německá automobilka zároveň oznámila, že o pouhý den později začne předprodej. Ve výsledku by nás proto nemělo až tak překvapit, že na světě je již první test. Ten sice mapuje hlavně akceleraci v přímém směru a jízdu po německém Autobahnu, i tak však může být pro úspěch vozu stěžejní. Ukazuje se totiž, že Němci byli v případě technických parametrů až příliš zdrženliví. Možná i proto, aby jim „eRko“ neohrozilo dražší a ziskovější auta.

Než se ovšem dostaneme k samotné dynamice, jen v rychlosti připomeneme základní technická data. Tak tedy, Golf R je poháněný přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem, který produkuje 320 koní a 420 Nm točivého momentu. Ve srovnání s přechozí generací jde o sice malý, ale nezanedbatelný posun, který se pochopitelně projevil také na dynamice. Stovku tak vůz zvládne již za 4,7 sekundy, přičemž dokoupení paketu R-Performance posouvá omezovač z obligátních německých 250 km/h na 270 km/h.

Jinými slovy tu máme nejvýkonnější nejrychlejší Golf historie, který zároveň disponuje driftovacím režimem pro více zábavy za volantem. Jak jsme ovšem zmínili výše, my se tentokrát budeme držet přímého směru, ve kterém „eRko“ exceluje. Na stovku se totiž dokázalo dostat již za 4,4 sekundy, což je výrazně lepší čas, než automobilka udává. Ta jej navíc spojuje s optimálními podmínkami a letním obutím, testovaný kus však měl nasazené zimní pneumatiky a povrch vozovky byl mokrý.

Vůbec bychom se tedy nedivili, kdyby se hot hatch z Wolfsburgu na suchu a lepším obutí přiblížil čtyřem sekundám. Rázem bychom zde neměli soupeře pro Mercedes-AMG A35, nýbrž rovnou pro vrcholné provedení A45. A to by rovněž znamenalo, že „eRko“ by zamířilo do teritoria Audi RS3. Tím by ovšem ohrozilo prodeje svého výrazně dražšího příbuzného. Nejspíše i proto se VW u technických dat držel zkrátka, třebaže se dá očekávat, že nová RS3 zamíří dynamicky také citelně dál.

