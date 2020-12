Nový nejlepší Mercedes na Autobahnu ukázal, s jakou noblesou lze cestovat 250 km/h před 6 hodinami | Petr Prokopec

Takové rychlosti dnes dosáhne hodně aut, stačí našetřit na silnější verze Octavie. Ovšem způsob, jakým ji nový Mercedes třídy S zvládá, je pořád výjimečný.

Když Mercedes v roce 2006 odhalil třídu S generace W221, publikum zašumělo překvapením. Třícípá hvězda tehdy neměla takový sportovní kredit, jako je tomu nyní a byla vnímána spíše jako výrobce luxusních limuzín, jejichž majitelé na prahu nebo již v důchodovém věku auta užívají více či méně pasivním způsobem. Konzervativní klientele se tehdy nové eSko zdálo být až příliš agresivní, nicméně svými kvalitami vůz nakonec přesvědčil a Mercedes s ním mohl slavit slušné prodejní úspěchy.

Nyní už tu máme generaci W223, která je po stránce vzhledové jasnou evolucí výše zmiňovaného provedení. V mezičase se navíc změnil jak přístup zákazníků, tak automobilka, a tak se publikum nad sportovně laděnými tvary již neušklíbá. Trochu vylekat by jej mohl pohled na parametry verze S500, neboť toto označení bylo dříve automaticky spojeno s osmiválcem. A ta stávající přesedlala na šestiválec.

Nejde tu navíc o tradiční downsizing, kdy motor je menší, ale výkon vyšší - ten v tomto případě klesl ze 455 na 435 koní, a tak se i zhoršila dynamika - sprint z klidu na stovku zabere místo 4,8 o něco delších 4,9 sekundy. To lze považovat za krok zpátky, nicméně nové video z Autobahnu naznačuje, že pomalé tohle auto opravdu není.

I když není tak silné ani rychlé, umí se do toho opřít. Podpora 22 elektrických koní a 250 Nm mild-hybridního ústrojí pak navíc umocňuje sametovost jízdy, což je ve výsledku přesně to, co od třídy S očekáváte. Navíc ve chvílích, kdy se již plynový pedál blíží podlaze, má vůz i docela zajímavý zvukový projev.

I když video jistě neřekne vše, je z něj patrné, že vůz i tak vysoké rychlosti zvládá s velkou noblesou, což jej nakonec teprve činí výjimečným. A vzhledem ke klimatickým podmínkám můžeme vidět i zdánlivou drobnost připomínající, na co všechno se při vývoji myslelo - autu i v rychlostech daleko za hranicí 200 km/h fungují stěrače docela normálním způsobem. O tom si řada zejména neněmeckých aut, která zjevně nikdo netestoval při jízdě vysokou rychlostí za deště, může nechat jen zdát.

Nový Mercedes S500 vyměnil osmiválec za elektrifikovaný šestiválec, pořád je ale vzhledem ke své velikosti a nabízenému luxusu velmi rychlým autem. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: AutoTopNL@YouTube

Petr Prokopec