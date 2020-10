Nový nejtočivější motor světa poprvé nastartovali v autě, zní vskutku libově před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Možná úplně poslední sen automobilových staromilců prostý přeplňovaného motoru i automatické převodovky dál přichází na svět. Jeho dvanáctiválcový motor teď poprvé nahodili v půjčeném šasí.

V srpnu jsme si mohli představit nový supersport Gordona Murrayho. Legendární konstruktér stojící mimo jiné za McLarenem F1 měl totiž pocit, že žádná ze světových automobilek, včetně té britské, nevyrukovala s legitimním nástupcem. A proto znovu usedl k rýsovacímu prknu a navrhl jej sám. Nyní se model T.50 dočkal prvního nastartování jeho pohonné jednotky, přičemž se mu dokonce můžeme takříkajíc podívat pod sukni. Očekávat pak lze opravdu nemalé překvapení, neboť Murray také u nového díla oprášil předchozí postupy.

Když se totiž klubal na světlo světa právě zmiňovaný McLaren F1, britská automobilka použila dvě šasí značky Ultima, kdy na jednom zkoušela převodovku a na druhém dvanáctiválcovou pohonnou jednotku. Nejinak tomu pak bylo v případě, kdy značka chystala model MP4-12C, i v tomto případě totiž bylo sáhnuto po supersportu z Hinckley, jenž posloužil jako pojízdná testovací stolice. Vlastně by nás tak nemělo překvapit, že nyní je Ultima znovu ve hře.

Do šasí britského kupé byl přitom nyní zasazen čtyřlitrový dvanáctiválec od Cosworthu, který bude v produkčním vozem zvládat 12 100 otáček - více, než kterýkoli jiný motor silničního auta. Pro testovací účely však byl jeho rozlet omezen ve čtyřech tisících. Už v těch zní libově a jelikož vše proběhlo bez problémů, dojde postupně k navyšování otáček. Murray přitom uvádí, že v rámci schvalovacího procesu bude použito hned 13 prototypů. To je velký rozdíl vůči McLarenu F1, před třemi dekádami měl totiž jihoafrický génius k dispozici pouze čtyři exempláře.

Nyní se přitom britský supersport vydá do testovacího areálu Millbrook, kde se Murray a jeho tým zaměří na emise. Následně pak prototypy vyrazí na okruh Nardo a do španělské Idiady. K zákazníkům by pak první vozy měly dorazit nejdříve v roce 2022, koronavirus se totiž i v případě této značky zasadil o nemalé zpoždění. K prvnímu nastartování a dokonce k první projížďce prototypu zvaného George mělo totiž dojít již na konci srpna.

Dodat přitom jen lze, že Britové vyrobí celkově pouze 100 silničních exemplářů, mimo to ovšem značka chystá také pětadvacet kusů striktně okruhového provedení. To by přitom mělo mít výkon navýšený ze 690 na 720 koní, zatímco jeho hmotnost klesne na pouhých 890 kilogramů. Bude přitom zajímavé sledovat, jakým způsobem se Murray podepíše na vzhledu, který si k nemalému přítlaku pomáhá hlavně ventilátorem na zádi.

U prvního nastartování prototypu modelu T.50 zvaného George nechyběl ani závodník Dario Franchitti, který je testovacím jezdcem značky. Foto: Gordon Murray Automotive

Zdroj: Gordon Murray Automotive

Petr Prokopec