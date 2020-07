Nový nejtočivější motor světa se poprvé ukázal v ostré akci, zní jako staré dobré F1 před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Uragán na kolech, to bude nejen po dynamické stránce chystaný nástupce legendárního McLarenu F1. Nový T.50 Gordona Murrayho pohání motor, který umí to, co žádný jiný na světě. A podobně i zní.

Již za šest dní, tedy 4. srpna, bude odhalen nejzajímavější supersport nejen letošního roku, ale dost možná i několika posledních let. Řeč je o novince Gordona Murrayho, autora legendárního McLarenu F1. Geniální konstruktér totiž usoudil, že ani po mnoha letech a pokusech žádná automobilka nepřišla se skutečným nástupcem jeho nejznámějšího díla, a to mimo jiné v případě hmotnosti. Novinky od Porsche, Ferrari či Lamborghini považuje Murray jednoduše za příliš obézní, a proto se rozhodl, že do téže řeky vstoupí znovu.

Novinka aktuálně zvaná T.50 by proto neměla vážit ani tunu. To je více než působivé, zvláště když o její pohon se tak jako v případě předchůdce bude starat dvanáctiválcový motor. Murray jej popisuje jako vůbec nejtočivější sériový agregát v historii, neboť červené pásmo začíná až na 12 100 ot./min. Tak vysoko se přitom jednotka dokáže dostat za pouhé tři desetiny sekundy, tedy prakticky během mrknutí oka. Z první testů navíc vyplynulo, že produkovat by měla 672 koní místo původně ohlášených 650.

Nyní jsou tu testy druhé, během kterých se dvanáctiválec na motorové stolici vytočil na 8 000 otáček. Do vrcholu mu tedy stále ještě něco chybí, nicméně již nyní dává patřičně najevo svůj potenciál. Překvapivý přitom není pouze jekot, který připomíná Formuli 1 z dob atmosféricky plněných motorů, ale také opravdu neskutečná jemnost, kterou v jeho projevu doslova vycítíte. Jsme tedy vskutku zvědavi na chvíli, kdy motor dosáhne svého maxima, neboť se dá očekávat, že se vám zježí chloupky na krku a podlomí kolena.

Prozatím ale můžeme dodat už jen tolik, že Murray na pohonné jednotce spolupracuje s firmou Cosworth. Agregát přitom nedostal do vínku jen 3,9litrový objem, z nějž doluje 450 Nm točivého momentu, ale také 48voltový startér-generátor. Doplněn je pak šestistupňovou manuální převodovkou, která přenáší veškerý výkon pouze na zadní kola a jíž si bude užívat řidič sedící stejně jako v McLarenu F1 uprostřed.

Již za necelý týden bude představen nový supersport Gordona Murrayho, jehož dvanáctiválec zvládá až 12 100 otáček. V ostré akci jej můžete vidět níže. Foto: Gordon Murray Automotive

Zdroj: Gordon Murray Automotive

Petr Prokopec