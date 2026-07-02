Nový osmiválcový sporťák Toyoty předvedl svůj zvuk. Vypadá jako Batmobil, zní ale spíš zuřivě jako grizzly
Petr ProkopecV tomto provedení se objede bez hybridní techniky, což jej činí ještě zajímavějším. S nově vyvinutým přeplňovaným osmiválcem dokáže i díky tomu ržát, jako by nebylo zítřka, i když ho tovární pilot zrovna netýrá.
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Nový osmiválcový sporťák Toyoty předvedl svůj zvuk. Vypadá jako Batmobil, zní ale spíš zuřivě jako grizzly
před 8 hodinami | Petr Prokopec
V tomto provedení se objede bez hybridní techniky, což jej činí ještě zajímavějším. S nově vyvinutým přeplňovaným osmiválcem dokáže i díky tomu ržát, jako by nebylo zítřka, i když ho tovární pilot zrovna netýrá.
Toyotě bylo v minulosti vytýkáno, že vyrábí sice velmi kvalitní, ovšem po řidičské stránce poněkud nudná auta. Změnil to až Akio Toyoda, který je velkým nadšencem do řízení. A jako takový požadoval, aby značka založená jeho dědečkem dokázala oslovit i náročnější publikum. Dočkali jsme se tak modelů jako GR 86 či Supra, za jejichž volanty si skutečně dokážete užít. Nicméně ani jeden z nich nestačí k tomu, abyste v prachu za sebou nechali třeba Porsche 911.
Japonci proto zaveleli k útoku na vyšší patra trhu, přičemž loni v prosinci odhalili plody svého snažení, tedy silniční supersport GR GT a jeho závodní variantu GT3. Pohon obou přitom dostane na starosti nově vyvinutý čtyřlitrový osmiválec, který se u první zmíněné verze dočká také hybridní podpory. Soustava by pak měla produkovat 650 koní, se kterými bude spárován osmistupňový automat a 1 750 kilo hmotnosti rozložených v poměru 45:55.
Okruhový speciál se navíc bude těšit z čistě spalovacího pohonu, se kterým bude spojena sekvenční převodovka. Čekat tedy můžeme nižší výkon (to kvůli pravidlům FIA, nikoliv kvůli nedostatečnému potenciálu motoru), ovšem také nižší hmotnost. Toyota se navíc musela daleko méně omezovat v rámci doprovodného zvuku, na okruzích přeci jen panují vyšší limity než na silnici. A právě ten si nyní můžete vychutnat.
Verze GT3 totiž byla nachytána při testech, kdy navíc její řidič dával pravidelně osmiválci pořádně napít, i když pokaždé jen na chvíli. I to však stačí k dětské radosti, tedy k potěšení všech nadšenců, tohle auto je jako Batmobil s duší grizzlyho. Kdy ovšem toto provedení poprvé zamíří do závodní akce, není zatím jasné. Zájemci o silniční provedení ale již mohou začít šetřit, neboť to se objeví v prodeji ve druhé půlce příštího roku. Cena však nízká jistě nebude.
Závodní verze Toyoty GR GT přišla oproti té silniční o hybridní techniku, pochlubit se tak může stabilním výkonem v kombinaci s nižší hmotností. A také řádně peprným projevem. Foto: Toyota
Zdroj: [https://www.instagram.com/khurtizz/ Curtis Moldrich@Instagram]
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