Nový VW Passat se ukázal v úplném základu, na auto za 1,2 milionu vypadá tak „oholeně", jak může vypadat jen Němec

Němci přes některé ústupky nezapomněli na své kořeny a zadarmo vám nedají nic, nichts, prostě keine grosszügigkeit. Základní nový Passat tak vypadá až neuvěřitelně základně, i když není ani trochu levný.

Kolega se mi před pár dny pochlubil autem, které si s koncem roku pořídil do firmy. Šlo o Audi A4 Avant 2,0 TDI s pořizovací cenou přes 1,6 milionu Kč, tak jsem skoro čekal nějaký luxus. Ale omyl, navzdory relativně skromnému motoru a relativně vysoké ceně v autě pořád víc věcí není než je. Na jednu stranu tak má na palubě vymoženosti jako nezávislé topení, tovární navigaci, plnou konektivitu, rozličné pokročilé asistenční systémy, sportovní sedačky, LED světla, elektrické víko kufru, dvě sady kol, spoustu věcí. Na tu druhou se ale musí spokojit s jednozónovou klimatizací, chybí asistent dálkových světel, parkovací kamera...

Při pohledu na takové auto si člověk může říci jen dvě slova: Ha, Němec! Jen Němci jsou schopni vzít Audi střední třídy a v základu jej vybavit takovým minimem prvků, že vás ani nenapadne, co všechno není v základu. Jednozónovou klimatizaci měla snad naposledy Škoda Rapid, auto bez automatických dálkových (přes přítomnost dešťového senzoru, čtení značek, udržování jízdy v pruhu atd.) snad už ani neexistuje, parkovací kamera je také čím dál tím víc standardním prvkem. Němci si ale zkrátka nechají platit za vše, za vše a znovu za vše, a tak i když vezmete statisíce korun na příplatkovou výbavu (ve zmíněném Audi je jí za dobrých 350 tisíc korun), pořád vám bude chybět spousta věcí, které leckdo označí za elementární.

S pobavením jsem se tak podíval na základní verzi nového Passatu. Ten se na prvních fotkách pochopitelně představil v plné polní, a tak nebylo jasné, jak budou vypadat skromnější specifikace. U nás se na ně nepodíváte ani v konfigurátoru - auto nemá ani české ceny, a tak neexistuje ani konfigurátor. V zahraničí se ale vůz už nějaký ten pátek prodává a v mém druhém domově v Nizozemsku si jej můžete i poskládat. A budete se muset hodně snažit, abyste z tohoto vozu vykřesali fešáka.

Jak můžete vidět i na záběrech níže, v základní specifikaci není prakticky nic. Dostanete jen bílou barvu, 16" (!) kola s pneumatikami typu balón, nelakované černé plasty na spoustě míst (naštěstí ne na klikách dveří a u zrcátek jen částečně) nebo základní světla vpředu i vzadu, která sice mají LED, ale vypadají jako halogeny a o moc lépe svítit nebudou (vzadu s nimi mizí celý světelný pás, prostě nesvítí). Výlučně základní verze zvaná prostě Passat (takže VW Passat Passat) má dál jako jediná základní potahy sedadel, prošívání na palubní desce je falešné, infotainment pak neobsahuje žádné vymoženosti (na navigaci zapomeňte) a pochybujeme, že Android Auto a Apple CarPlay budou bez příplatku.

Je tu ale i pár dobrých zpráv, standardem je třeba adaptivní tempomat, parkovací senzory vpředu i vzadu, couvací kamera (zajímavé je, že u Audi v základu není, u VW ano) a dvouzónová (opět) automatická klimatizace. Přesto existuje hromada důvodů, proč dát přednost vyšší verzi, o to nakonec VW jistě jede - základ je obvykle jen reklamou na příplatky. Cena k tomu ale moc nemotivuje, i ten nejprimitivnější Volkswagen Passat Variant Passat (sic) 1,5 eTSI stojí v Nizozemsku od 48 990 Eur, tedy 1,212 milionu Kč. To si zaškrtáte... A pak si za to také zaplatíte, slušná specifikace za 1,6 milionu tady též problém nebude.

Deutschland, Deutschland über alles! Takovouto základní verzi auta za víc jak 1,2 milionu Kč umí udělat jen Němci. Foto: Volkswagen

