Nový VW Polo GTI ukázal svou akceleraci a zvuk. Je to ještě větší tragédie, než by vás kdy napadlo
Petr MilerNečekali jsme nic dobrého, ale tohle je skoro směšné. Auto od pohledu nejede a jeho projev je tak umělý, že videohry z 80. let působily autentičtěji. Jde o pojízdný obraz úpadku současného evropského automobilového průmyslu, soudný člověk by takovou věc nikdy nepustil do výroby.
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Nový VW Polo GTI ukázal svou akceleraci a zvuk. Je to ještě větší tragédie, než by vás kdy napadlo
6.7.2026 | Petr Miler
Nečekali jsme nic dobrého, ale tohle je skoro směšné. Auto od pohledu nejede a jeho projev je tak umělý, že videohry z 80. let působily autentičtěji. Jde o pojízdný obraz úpadku současného evropského automobilového průmyslu, soudný člověk by takovou věc nikdy nepustil do výroby.
Volkswagen letos v květnu představil nové Polo GTI a na palubě lodi jeho obdivovatelů s námi počítat opravdu si nemůže. Jestli je tohle auto něčím zajímavé, pak leda tím, že jde o hotový prototyp toho, co všechno může být špatně s novými generacemi některých aut. Vůz totiž zcela objektivně v ničem podstatném ani nevyrovnává svého téměř dekádu starého předchůdce, za své služby ale bude žádat o statisíce víc. Koho má tohle zlákat?
Nové Polo GTI, přesněji ID.Polo GTI, zkrátka dokonale naráží na limity elektrického pohonu, který je pro něj jedinou možností. Je sice díky němu citelně silnější (226 koní), je ale kvůli němu také o hodně těžší (1 540 kg), trápí ho velmi omezená použitelnost (jen 52 kWh v baterkách) a je papírově výrazně pomalejší (stovka o 0,3 sekundy pomaleji, maximálka pouhých 175 km/h vedle 240 km/h dosavadního provedení). Za tohle chcete platit milion korun místo stovek tisíc?
Ale dobře, čísla někdy matou, třeba to subjektivně bude lepší. Ani zde tedy vozu nic do karet nehraje, neboť zrovna elektrický hot hatch „bez převodovky” nevypadá optikou nadšeného řidiče jako terno, ale dejme mu šanci. Na videu níže tak můžete vidět jeho představení v akci objektivem kamery nezávislého pozorovatele a... A je to ještě větší tragédie, než by vás kdy napadlo.
Auto v prvé řadě od pohledu „nejede”, není tu ani žádný mocný nástup akcelerace, nic, zrychlení na stovku tvá pocitově věčnost. A jak se u toho ID.Polo GTI projevuje? To je samo o sobě tragické - simuluje zvuk motoru, který nemá, simuluje změnu převodu, která se neodehrává, a ani se se to nepokouší sladit s tím, co ukazuje jeho palubní displej. Auto tak - jako správný elektromobil - zrychluje bez zaškobrtnutí, zvuk tomu ale neodpovídá, zatímco vizuální vjem ano.
Tohle je jedním slovem trapné a přehodnocujeme náš původní odhad českých ročních prodejů ze tří aut na dvě. Tohle opravdu nikdo soudný nemůže vážně prodávat jako stroj, který má oslovit nadšence. Snad leda nadšence do absurdního divadla...
Od nového Pola GTI jsme po pročtení jeho parametrů nečekali nic dobrého. Realita je ale ještě mnohem horší, však se na to podívejte sami níže. Foto: Volkswagen
Zdroj: /motoreport_@Instagram
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