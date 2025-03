Obří, zdánlivě nepotopitelnou výletní loď na moři silně vychýlil pouhý vítr. Podívejte se, co se dělo na palubě dnes | Petr Prokopec

Nepotopitelné lodi, to už jsme tu měli. A ne všechny dopadly dobře, příroda se nezřídka ukázala být silnější. Tato se s ní musela potýkat na cestě okolo Nového Zélandu. Skončilo to 16 zraněnými, vylitými bazény a restauracemi vzhůru nohama, snadno mohlo být i hůř.

Dovolená na zaoceánské lodi je snem mnoha lidí. Divit se touhám, které vyvolávají, vlastně nelze - celá ta exotika a dobrodružství spolu s nespočtem restaurací, kin, divadel, fitness center a krytých i otevřených bazénech na palubě nutně láká, také proto se těmto strojům roky věnujeme. Vše z toho pochopitelně můžete mít také na pevnině, jenže v takový moment chybí ona špetka dobrodružství, která by ze všeho udělala nezapomenutelný zážitek. Na druhou stranu vám v normální restauraci nebude hrozit, že by třeba příbory létaly vzduchem, zatímco nohy budete mít ve vodě z bazénů.

Právě takový incident se přihodil na palubě lodi Crown Princess společnosti The Princess Cruises. Ta se při obeplouvání Nového Zélandu dostala do špatného počasí a musela čelit bočním větrům o rychlosti až 140 km/h. Přitom došlo k jejímu tak velkému naklonění, že už nešlo mluvit o troše houpání. Bazény na horní palubě se vylily a zaplaveny jimi byly i některé z restaurací, ve kterých ale v daný moment stejně nebylo co servírovat - příbory, stejně jako mnohé sendviče a nápoje se v kuchyni rovněž válely po zemi, jak můžete vidět níže na záběrech z paluby.

„Cítil jsem, jak se loď začíná svažovat a naklánět. Poté se začala pohybovat velkou rychlostí a z oken restaurace jsme viděli velmi vysoké mořské vlny. Všude byly slyšet rány, přičemž ta opravdu velká přišla z kuchyně,“ popisuje incident, při kterém se loď naklonila o 14 stupňů, jeden z pasažérů Martin Wise. Incident byl podle něj strašidelný na úrovni 8,5 až 10 z deseti, nicméně ani tak jeho a jeho rodinu neodradil od dalších výletů. Ostatně šlo již o jeho sedmou takovou cestu.

Trochu jinak asi bude mluvit 16 dalších lidí (13 pasažérů a 3 členové posádky), kteří utrpěli menší zranění. Ta nicméně byla ošetřena na palubě, stejně jako bylo vše rychle uklizeno, takže zaplavené restaurace zakrátko otevřely. Loď pak dokončila 14denní plavbu dle původního plánu a bez dalších incidentů. Podle mluvčího společnosti nedošlo na žádné strukturální škody, pročež Crown Princess bude dalším cestujícím k dispozici dle dosavadního rozvrhu.

Lze jen dodat, že nehody se zámořským lodím nevyhýbají, třeba americká pobřežní stráž eviduje v letech 2005 až 2023 hned 448 incidentů, během kterých došlo na 16 úmrtí, přičemž v 15 případech se loď dokonce potopila. Kromě toho jen od roku 2000 přepadlo 300 lidí přes palubu. Na druhou stranu, právě riziko z každé plavby dělá ono dobrodružství, jinak si skutečně můžete projít nějaké větší obchodní centrum a výsledek bude podobný.

