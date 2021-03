Obří loď zablokovala nejdůležitější obchodní průplav světa, nemůže se hnout tam ani zpět před hodinou | Petr Miler

Už se vám stalo, že jste někdy s autem zůstali stát mezi dvěma překážkami tak nešťastně, že jste se nemohli hnout ani na jednu stranu? Přesně taková příhoda nyní blokuje Suezský průplav.

Lodě nás zajímají stejně jako kterékoli jiné dopravní prostředky a pozornost jim věnujeme pravidelně, níže popsaná příhoda má ale i souvislost přímo s auty. Obří nákladní loď MV Ever Given, která je schopna převážet až 200 tun nákladu, se totiž v jižní části Suezského průplavu dostala do tak nešťastné pozice, že se nemůže hnout ani dopředu, ani dozadu. A provoz v nejdůležitějším obchodním průplavu světa „úspěšně” blokuje.

Je to jedna z největší kontejnerových lodí světa a zároveň jedna z největších lodí, která ještě Suezem proplout můžou. Převáží neskutečných 20 tisíc kontejnerů z Číny a její cílovou destinací je nizozemský Rotterdam. Tam ale hned tak nedorazí, stejně jako kterákoli jiná loď, jež míří do Evropy tou samou cestou v jejím závěsu.

Posádka neskutečných 400 metrů dlouhého plavidla s panamskou registrací se podle dostupných informací musela potýkat se silným větrem a situaci dokonale nezvládla. Loď se tak dostala do pozice napříč kanálem a zaseklá do jednoho z břehů je oběma tak blízko, že není schopna pohybu na žádnou ze stran. Je to v podstatě totéž, jako když vás někdo zablokuje na parkovišti poté, co sami zaparkujete - stačí relativně málo, abyste se byli schopni postupnými pohyby vpřed a zad vyprostit, pokud se ale stane, že dostupný prostor je kratší, než kolik měří vaše auto při diagonálním postavení v průběhu manévrování ven, nepodaří se to.

U lodi je to o to složitější, že není tak dobře manévrovatelná, u 400metrového monstra vážícího stovky tun teprve ne. A tak se loď z místa zkrátka nemůže hnout. Podle dostupných informací v tuto chvíli blokuje už přes 100 jiných lodí na cestě a nutná je stavební úprava jednoho z břehů, aby bylo možné MV Ever Given vyprostit. Kuriózní věc, ale jako řidiči ji berme jako vzpruhu - zablokování na parkovišti můžeme obvykle nanejvýš pár desítek minut čas čekat na příchod řidiče některého z okolních aut. Tady bude vysvobození komplikovanější operací, nejen časově.

MV Ever Given je impozantní loď, i na širém moři vypadá obrovsky. Není tak divu, že dokáže zablokovat celý Suezský průplav, jak ukazují záběry níže. Foto: NOAAs National Ocean Service, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln — John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

