Odřené kolo na Bugatti Chiron je omyl za statisíce až miliony, už slyšet tu devastaci trhá srdce před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Škrtnout kolem o obrubník, to se zkrátka stává, zvláště pak v úzkých výjezdech z podzemních garáží s auty, ze kterých je mizerný výhled. Zabolí to vždy, s autem jako Bugatti Chiron to ale půjde také pořádně do peněz.

Pokud jste někdy měli tu čest vlastnit některé ze supersportovních aut, nejspíše vám nemusíme připomínat útrapy spojené s jejich provozem. Nemáme nyní na mysli ani tak tvrdé podvozky či omezenou praktičnost, ostatně v těchto ohledech je snad i většina moderních sporťáků připravena na mnohé. Problémem bývá spíše malá světlá výška, nízko spuštěné spojlery, široký rozchod a omezený výhled ven.

Bez některého ze systémů zvedání přídě může být najednou problémem jakýkoli terénní zlom, nemluvě o obrubnících nebo nájezdech do garáží. Všechna tato místa bývají konstruována tak, aby jimi bez potíží projela obyčejná auta, na supersporty se obvykle nemyslí. A když se k tomu přidá omezený výhled ven, který je s nízkými kupé s často minimalistickým prosklením nutně spojen, je k menšímu neštěstí opravdu blízko.

Připomíná to 17sekundový klip níže, na němž vidíme Bugatti Chiron, kterak opouští podzemní garáže. Výjezdy z nich bývají úzké a často nepochopitelně lemované obrubníky, které z nízkých vozů ani nemáte šanci vidět. To byl zřejmě i případ švýcarského majitele stále posledního moderního Bugatti, který o obrubník zavadil pravým předním kolem. A už pazvuk tím způsobený musel trhat srdce nejen jemu.

Je přitom třeba říci, ze řidič s vozem nijak „nemachroval“, v podstatě jen opatrně mířil ven z garáže, obrubník tak nejspíše skutečně neviděl. Je to jistě nepříjemné samo o sobě, bude to ale mít také neblahé finanční následky. Však si vzpomeňte, co stojí různé věci na Chiron. K úhoně tu podle zvuku navíc nemuselo přijít jen kolo, ale i karbonové díly karoserie. Už výměna kola bude záležitostí statisíců. A pokud dojde na karosařinu, kterou bude nitné nalakovat a vyměnit... Snadno se dostaneme do řádu milionů korun. Jistě není třeba dodávat, že pokud má někdo na pořízení Bugatti Chiron, bude mít snadno na jakoukoli jeho opravu. To ale neznamená, že to dotyčného nebude bolet, nám stačí už tuhle patálii vidět a hlavně slyšet, však si její záznam pusťte sami.

Bugatti Chiron je úchvatné auto, je to ale opice velmi náročná na banány. Pouhé odřené kolo tak majitele připraví o statisíce, trocha karosařiny k tomu snadno o miliony. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: szene_isch_zueri@Instagram

