Odstavený elektromobil s benzinovým generátorem v kufru je smutný pohled do budoucnosti aut v EU

/ Foto: Ford

Je tohle ta cesta k bezemisní budoucnosti, kterou nám politici lajnují? Je hezké, když auto svým provozem negeneruje žádné lokální emise, elektřina pro něj ale bezemisně nevzniká nikdy. A pokud je tak mizerně využitelné, že volá po takové absurditě, k čemu je vlastně dobré?

Ponechme nyní stranou ideologii, názory na budoucí vývoj klimatu a představy o tom, jak tomu či onomu pomoci. Vnímání podobných aspektů se může různit a bude se zrcadlit v názorech jednotlivých lidí na elektrická auta, bez ohledu na to se ale vždy budeme muset vypořádat se spolehlivým zajištěním mobility lidí a věcí. Neboť bez ní moderní společnost není schopna fungovat.

Lidé jistě absolvují spoustu cest, které mnozí označí za zbytné, pro řadu činností je ale spolehlivě fungující auto věcí zcela nezbytnou. Můžeme začít u docela obyčejné nutnosti dopravovat se za prací ze zapomenutých koutů země, přejít přes ušlechtileji znějící zásobování potravinami či se dostat k poskytování lékařské pomoci. Vždy skončíme u toho, že potřebujete automobil, který musí bez ohledu na tisíc okolních faktorů pokud možno vždy a všude fungovat. A pro něco takového bude bateriová elektromobilita nevhodná ještě dlouho, pokud ne vždy.

Jsme nekonečně vzdáleni od chvíle, kdy by baterie mohla v pár kilech pojmout desítky kilowatthodin, jsme tedy nekonečně vzdáleni i od chvíle, kdy by takové množství elektřiny bylo možné v malém a lehkém balení přemístit. A aktuálně se jevíme být i hodně vzdáleni od chvíle, kdy bychom dokázali nezbytnou elektřinu vždy a v dostatečném množství vyrábět. Kouzlo fosilních paliv je vedle toho v ohromné energetické hustotě, stálosti a přemístitelnosti. Můžete si koupit pár plastových kanystrů za peníze, které vám zbyly z oběda, naplnit je benzinem nebo naftou a pomalu v ruce s sebou přenášet množství energie, které doplníte do spalovacího auta a přejedete s ním půl Evropy. To je něco, o čem se elektrickým autům ani nezdá.

Dá se to spočítat, dá se k tomu dojít s pomocí tužky, papíru nebo nanejvýš excelové tabulky. Někteří ale potřebují trknout a přiložené video je jedním z těch, které otevírají oči. Vidíme na něm Ford F-150 Lightning, tedy elektrickou verzi slavného amerického pick-upu, kterému došla šťáva po cestě. To opravdu nepřekvapí, uvážíme-li velikost a hmotnost vozu v kombinaci s kapacitou jeho baterek, fascinující ale je, jak se s tím majitel vypořádává. V kufru, tedy spíše na přikryté korbě převáží benzinový generátor, kterým auto dobíjí odstavené u silnice. K čemu něco takového je? Benzin je spalován stejně a místo jeho relativně efektivního využití k pohonu auta je neefektivně využíván k nabíjení elektromobilu. Trpí použitelnost, příroda i zdravý rozum. I obyčejný kanystr o hmotnosti pár desítek kilo tady znamená energeticky víc než mnohasetkilové baterky Fordu.

Je to smutný pohled. Pochází z USA, ale ukazuje to, co se velmi snadno může stát běžnou realitou v zemích EU, pokud tu budeme pokračovat v tlaku na zavádění nepraktických a fakticky neudržitelných řešení za každou cenu. Někteří se poučí z přešlapů jiných, jiní si sáhnou na dno sami. Co my?

Ford F-150 Lightning je z podstaty hloupý nápad, jde o příliš velké a těžké auto, aby mohlo být smysluplně používáno s bateriovým elektrickým pohonem. Někteří majitelé to zjevně dobře vědí, a tak jsou připraveni si po cestě „nabít z benzinu”, jak můžete vidět níže. Foto: Ford

Petr Miler

