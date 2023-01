Oficiální okruh Formule 1 dostal pokutu za to, že se po něm prohnal „příliš hlasitý” monopost Formule 1 před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste někdy dostali opravdu absurdní pokutu spojenou s provozem vašeho auta, vězte, že v tom nejste sami. Jednu takovou dostal oficiální okruh Formule 1 za to, že dovolil týmu F1 prohnat se po trati s monopostem. Byl totiž z dob, kdy ef-jedničky nezněly jako vysavače.

Máme pocit, že stále více lidí jedná tak, jako by měli pouze práva, kterých se mohou nekonečně domáhat, nespojují si s nimi ale žádnou odpovědnost ani jiné povinnosti. A tak nemají problém stěžovat si na cokoli, co jim aktuálně nevyhovuje, přestože z té samé věci mají dlouhodobý prospěch. Dohlédnout za práh vlastního pohodlí jako by bylo stále těžší, o čemž se může aktuálně přesvědčit okruh v Imole.

Ten dostal pokutu za to, že na trať nechal loni v říjnu vyrazit Maxe Verstappena s monopostem Red Bull RB9. Zní to naprosto přirozeně - Verstappen, Red Bull, Imola, kde je problém? Potíž je v tom, že onen vůz pocházel z roku 2013 a jde o poslední vůz týmu, který disponoval 2,4litrovým atmosférickým osmiválcem. Jednalo se tedy o zástupce éry, která nebyla spojena turbohybridními jednotkami současných monopostů, jejichž zvuk připomíná vysavače. Projev atmosférických motorů fanouškům jistě nevadil, jak ostatně dokládají četné stížnosti na dnešní úroveň. A problémy by s ním neměli mít ani místní, neboť jim závody F1 skrze turistiku dekády plnily kapsy způsobem, o kterém by bez slavného okruhu za humny mohli jen snít. Ale to je druhá mince strany, kterou někteří jako by neviděli.

Po zpřísnění hlukových norem si tedy místní začali stěžovat i na tak nevýznamnou věc, jako je jízda jediného vozu, které sloužila pro účely natáčení. Je tedy třeba říci, že výše pokuty činí 500 Eur (cca 12 tisíc korun), což je optikou týmu s ročním rozpočtem přes 6 miliard korun plivnutí do moře. Jde ale jednak o princip a také je třeba dodat, že pokutu má uhradit okruh, jak ostatně již potvrdila i jeho zástupkyně Elena Penazzi. Ta uvedla, že „akce Red Bullu byla jediným momentem, kdy Autodrom v loňském roce překročil hlukové normy. Jinak vždy zůstáváme pod limitem, navzdory velkému množství aktivit, které se zde odehrávají.“

Imola se přitom do kalendáře F1 vrátila v roce 2020, kdy vedení Formule 1 kvůli koronavirovým restrikcím hledalo dostupné lokality. Red Bull pak na okruh loni zavítal 12. října, a to v rámci takzvaného filmovacího dne. Během něj přitom stáje mohou ujet maximálně 100 kilometrů, ve finále tedy šlo opravdu jen o pár kol, které nejspíše řada lidí ani nezaznamenala. Lidé ale stále více uvažují tak, jak bylo popsáno zkraje, tak proč si nepostěžovat? Komu z nich oněch 500 zaplacených euro jakkoli prospěje, je otázkou.

Loňský monopost RB18 je pro Red Bull druhým nejúspěšnějším po rekordním RB9 z roku 2013. Právě s ním se Max Verstappen loni vrátil na Imolu, deset let staré 2,4litrové atmosférické ústrojí ale již nezvládlo splnit současné hlukové normy. Okruh kvůli tomu dostal pokutu kvůli stížnostem od místních, kterým ale jinak nevadí, že z okruhu jsou mnozí z nich doslova živi.

Petr Prokopec

