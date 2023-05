Opilý řidič se pokusil prokázat ukrajinským řidičským průkazem Borise Johnsona, policie mu to nezbaštila před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Politie Groningen Centrum, CC0 Public Domain

Zní to jako skoro dokonalé spojení pro dnešní dobu - významný politik a doklad ze země, na níž mnozí berou zvláštní ohledy. Pokud ale nejste Boris Johson a ukrajinský řidičák není pravý, je to jen cesta do větších problémů.

Že alkohol za volant nepatří, nemusíme zdůrazňovat žádnému rozumnému řidiči. Můžeme se tedy přít o to, jaká hranice je ještě bezpečná, patrně se ale shodneme na tom, že jen 0,0 promile je stoprocentně neškodná míra. České zákony to ostatně nevidí jinak, třebaže jízda do 0,3 promile vám technicky projde.

Ve většině evropských zemí jsou tolerantnější a Nizozemsko patří mezi ně - problémem tam není ani 0,5 promile alkoholu v krvi. Je to vlastně s podivem, uvážíme-li, jaké, podle mě neškodnější přístupy k řízení jsou v této zemi trestány, to ale pro dnešek nechme stranou. Jisté je, že jeden muž z Groningenu o víkendu těžce přebral.

V neděli se se svým autem vydal do města, na viaduktu zvaném Emma ale jeho cesta skončila. Pokud to v Groningenu znáte, víte, že Emma je relativně velký most o čtyřech jízdních pruzích a člověk musí být opravdu „na káry”, aby se na něj netrefil. Přesně to se ale 35letému muži „povedlo” a do konstrukce mostu naboural. Byla to sólová nehoda, takže mohl z místa zmizet a dělat jakoby nic, ale protože... byl „na káry”, zůstal stát opodál a koukal.

K nabouranému autu byla zavolána policie, ta si povšimla i pravděpodobně opilého člověka, kterého podezírala z řízení auta, a chtěla jej identifikovat. Bez úspěchu, stejně tak se dotyčný odmítl podrobit dechové zkoušce. Nakonec se ale v útrobách jeho našel řidičák. Tedy spíš „řidičák”, neboť šlo licenci na jméno Borise Johnsona platnou od roku 2019 do roku 2030, dokonce s korektním datem narození. Akorát „vystavenou” na Ukrajině.

Řidičák pochopitelně nebyl skutečný a dotyčný nebyl Borisem J. „Bohužel pro tuto osobu jsme na její padělek nenaletěli,” říká k věci policie v tiskové informaci, možná ale bere věc až moc vážně. Kdo v minulosti byl na Ukrajině, ví, že podobné „řidičáky” se tam prodávají jako suvenýry a velmi pochybujeme o tom, že by řidič - byť opilý - chtěl tuto věc se vší vážností použít. Buď si z policie vystřelil, nebo ani nevěděl, co dělá. Tak či onak byl zatčen a teď jej čeká soud.

Ukrajinský řidičák Borise Johnsona je docela vtipná věc. V Nizozemsku - ani kdekoli jinde - ale neplatí, pro opilé řidiče teprve ne. Foto: Politie Groningen Centrum, CC0 Public Domain

Zdroj: Politie Groningen Centrum

Petr Miler

