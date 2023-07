Opuštěné dealerství Saabu skrývá i dekádu po jeho konci neprodaná auta, lidé je postupně rozebírají na díly před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Saab

Pokud vám osud Saabu jako značky přijde smutný, osud tohoto dealerství vás přivede k slzám. Působí dojmem, jako by se jej majitelé vzdali ze dne na den. I když se to muselo stát už dávno, dodnes je v něm z čeho brát.

Někteří se nikdy nesmířili s tím, že se za Saabem v roce 2011 zavřela voda. Sami ještě z předchozích let živě pamatujeme testování nových aut této značky, která možná nikdy nebyla tak vypiplaná jako někteří jejich němečtí soupeři, byla ale svá. I v době bujícího sdílení komponentů všeho druhu dokázal Saab dělat specifické vozy, které jste si buď zamilovali, nebo vás nechaly chladnými. O většině lidí bohužel platilo to druhé, a tak automobilka po řadě patálií a několika změnách vlastníků skončila tak, jak skončila.

Pro dealery to obvykle znamenalo nutnost přejít k zastupování jiných značek, dealerství ve Francii na videu níže to ale už udělat nestihlo. Informace o jeho minulosti jsou poněkud mlhavé a jeho smutný konec zřejmě nemá nic společného se skonem Saabu jako takového. Dealerství mělo patřit rodině, která Saaby prodávala od roku 1972 vedle motorek Husqvarna, s firmou to ale začalo být nahnuté, když ze dvou bratrů, kteří firmu zdědili po rodičích, jeden vážně onemocněl.

Se zastoupením to pak prý šlo od deseti k pěti, až nakonec muselo skončit zcela. Soudě podle většiny z asi 20 aut, která se v něm dodnes nachází, se tak stalo o poznání dříve než v roce 2011, firmu pak už nikdo nespasil. Evidentně se nikdo nezajímal ani o její aktiva, neboť z pořízených záběrů lidí specializujících se na průzkum opuštěných objektů v něm v podstatě zůstalo vše tak, jak to do poslední chvíle fungovalo. Dotyční bohužel nejsou prvními, kdo místo navštívil, a tak i když to místy vypadá, jako by se na něm zastavil čas, jinde je zjevné, že zejména díly z vystavených či opravovaných vozů se někomu hodily. Lidé nectící fakt, že tyto věci pořád někomu patří, tak jednotlivé vozy postupně rozebírají.

V showroomu zaujmou dodnes vystavené modely 9-3 a 9-5 z přelomu milénia, jsou tu pořád plakáty a dobové brožury. A také známky toho, že podnikání firmy se někdo ještě pokoušel spasit zaměřením i na jiné značky - v opuštěné dílně vidíme i modely několika francouzských značek z různých ér jejich existence. Podívejte se ale na vše sami níže. Upozorňujeme, že to nejsou veselé záběry, ale co dnes v souvislosti se Saabem veselé je?

Dodnes působivý 9-3 Viggen se v opuštěném dealerství Saabu nenachází, 9-3 téže generace ale ano. Stejně jako asi 19 dalších aut nejen se spoustou dobových artefaktů, ale i hromadou nepořádku a následků opakovaného rabování. Ilustrační foto: Saab

Zdroj: Forgotten Buildings@Youtube

Petr Miler

