Ošklivé, otylé a předražené monstrum od BMW se ukázalo v akci na Autobahnu, ani tam nic nepředvedlo

Měl to být vrchol mnichovské produkce, v praxi se z něj ale klube stále větší fiasko. XM nezvládá zrychlením či maximálkou dorovnat ani podstatně levnější X5 M, natož aby vystoupilo z jejího stínu.

Mnoho povyku pro nic je jednou z nejznámějších her Williama Shakespeara. A její název padne jako ulitý také na BMW XM. Okolo teprve druhého samostatného modelu slavné divize dělá mnichovská automobilka velký povyk. A nutno říci, že minimálně v jednom ohledu oprávněně. SUV dlouhé 5 110 milimetrů totiž dostalo do vínku 4,4litrový osmiválec twin-turbo, jenž byl spárován s osmistupňovým automatem, do kterého byl integrován elektromotor. Výkon tak vzrostl na 653 koní.

S tímto číslem jsou nicméně spárována dvě další, která už tak pozitivně nepůsobí. Se všemi náplněmi a řidičem za volantem totiž XM váží neskutečných 2 785 kilo. BMW si přitom za toto monstrum účtuje nemalých 4 405 700 Kč. Rázem se tak bavíme o vůbec nejtěžším a nejdražším modelu, jaký nabízí. S přihlédnutím k zapojení slavné divize by tak bylo jen logické, kdyby XM stálo i na vrcholu dynamického řetězce. Jenže pohled na technické parametry vozu odhaluje cosi jiného.

XM totiž má zvládat stovku za 4,3 sekundy a s přenastaveným omezovačem se rozjede na 270 km/h. To jsou hodnoty, které by zvládly ohromit, kdyby ovšem BMW nenabízelo také X5 M Competition. Další SUV v nabídce značky sice dostalo do vínku „jen“ 625 koní, toto stádo však má na starosti 2 475 kg. Stovku tak máte na tachometru již za 3,9 sekundy, maximem se pak může stát až 290 km/h. A vyjde „jen” na 3 783 000 Kč.

Ve finále tak není ospravedlněním ani skutečnost, že BMW technická data poněkud podhodnotilo. Lidé z AutoTopNL totiž s plug-in hybridním monstrem zvládli zrychlit na 100 km/h již za 4,18 sekundy. Ovšem i přesto dokázali, že XM by vám nemělo stát ani za pohled, zvláště když krásou nevyniká ani v nejmenším. Před třemi lety totiž otestovali zmíněné X5 M před faceliftem. Tehdy měli k dispozici jen 625 km/h, ovšem i tak zvládli stovku za 3,8 sekundy a 300 km/h.

Je pak sice hezké, že BMW nabízí XM také ve verzi Red Label, která dostala do vínku dokonce 748 koní, s nimiž má stovky dosáhnout za 3,8 sekundy. Jenže za toto provedení je třeba zaplatit již 5 053 100 Kč, auto navíc působí dojmem, jako byste nanesli rtěnku na prase. Jeho cena by pak pomalu stačila na pořízení nejen zmíněného X5 M, ale také M2 Coupe. Oba tyto vozy přitom nabízí udávaný výkon neustále, nikoli jen po krátkou chvíli, kdy jsou nabité baterie. Vskutku tedy nevíme, čeho chce BMW s XM dosáhnout.

XM je teprve druhým samostatným modelem slavné sportovní divize mnichovské značky. Ovšem zatímco supersport M1 se v mezičase stal legendou, na SUV nejspíše bude většina světa vzpomínat jako na ošklivou, těžkou a drahou obludu. Tedy pokud si na něj vůbec vzpomene. Foto: BMW

