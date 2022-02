Ostrá jízda s V8 bez turba a s manuálem po Autobahnu je vzpomínka na časy, které byly, nejsou a už nikdy nebudou včera | Petr Miler

Ztracené umění automobilu, jinak nelze hovořit o tom, co uvidíte v dnešním videu. Nemáme před sebou vůz nejrychlejší, nejvýkonnější ani nejefektivnější, přesto z něj i skrze monitor proudí emoce, které vám modernější nástupci nedopřejí.

Označte nás za nenapravitelné „konzervy”, ale stěží se dokážeme bez uronění kapky slzy přenést přes to, o co automobilismus v posledních letech nenávratně přišel. Stát se tak vinou evoluce, změny zákaznických nálad či čehokoli podobného, přijímalo by se to o mnoho snáz, tak přímočarý ale vývoj nebyl. Bohužel došlo k tomu, že do vývoje aut začali „kafrat” lidé, kteří jim absolutně nerozumí a nové modely nepřímo připravovat o svým způsobem nepřekonatelná řešení.

Mluvíme pochopitelně o politickém tlaku na minimalizaci spotřeby resp. jí přímo úměrných emisí CO2, které prakticky všechny výrobce nastrkaly do jedněch mantinelů, v jejichž rámci museli operovat. Technici automobilek nejsou hloupí, sám jsem jich poznal dost na to, abych věděl, že i kdybyste jim dali mantinely „tři kola, čtvercový volant, motor ze dřeva”, vytřepou z toho zajímavý automobil. Ale už to prostě není ono, už „nehoníte” dokonalost, už nestíháte maximální uspokojení zákazníků, už prostě jen zkoušíte vylovit žraloka z rybníka. Možná chytnete velkou rybu, ale žraloka? Ten to určitě nebude.

Trvalo dekádu dvě, než se z aut podařilo téměř zcela vybít to, pro co pravidla dala minimální prostor a byť výsledkem jsou auta zajímavá, rychlá, někdy i efektivní či jinak okouzlující, řidičsky už tak za srdce neberou. Je těžké navodit utlumeným turbomotorem pocity z prakticky dokonale ovladatelné a skvěle ovladatelné atmosféry, je těžké dosáhnout toho, aby dva pedály a volič automatu zajistily pocity z pedálů tří a ručně řazené převodovky. Hlavně tyhle dvě věci to odnesly, neboť jejich kompatibilita se snahou snížit papírové emise CO2 z 217 g/km na 213 je nulová.

Dnes se ale nechceme jen ohlížet za ztracenou minulostí, dnes se do ní můžeme vrátit. Lidé z AutoTopNL na Youtube se dostali k Audi R8 Spyder z roku 2015, tedy zaručeně poslednímu sportovnímu Audi, které šlo koupit s manuální převodovkou. V tomto případě šlo o poněkud podceňovanou verzi s 430koňovým motorem 4,2 V8, i ta ale umí pořádně rozjitřit emoce. Podívejte se na to sami, dynamiku tohoto auta by dnes asi pokořil Mercedes A45 cestou na nákup, ale upřímně řečeno: Dá vám něco, když číslovka 200 na tachometru naskočí o 1,5 sekundy dříve? Jsou tu jiné vzruchy a působí o mnoho zajímavěji, zvláště když exekutor testu řadí o poznání lépe než loni v motorem V10. Pořád to zdaleka není dokonalé, chybí dvojité vyšlapávání spojky při meziplynech, některé meziplyny pak chybí zcela, zejména při intenzivnější brzdění. Ale je to lepší a řazení směrem nahoru rychlejší.

Na jednu stranu je to podmanivá podívaná, na tu druhou smutná připomínka faktu, jak daleko v preferencích automobilek se propadl zákazník a jeho touhy. Nicméně pořád můžeme být pozitivní - R8 jde i dnes koupit s motorem bez turba, třebaže s manuálem už ne. A je to skvělé auto. Jeho nástupcem bude ryzí elektromobil, jehož předchůdce byl takové fiasko, že jej po roce prodejů asi 100 lidem Audi vyřadilo z nabídky. To bude teprve smutné...

Audi R8 Spyder možná není to pravé pro nadšené řidiče už vzhledem k absenci střechy, kombinace motoru V8 s manuálem ale rozproudí krev i v tomto případě, však se na to podívejte níže. Ilustrační foto: Audi

