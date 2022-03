Ostré kolo přímo z pohledu pilota na okruhu v Džiddě ukazuje neskutečnou intenzitu současné Formule 1 před 5 hodinami | Petr Miler

Kamery umístěné přímo v helmách jsou ve Formuli 1 relativní novinkou, v šíři svého letošního využití rozhodně. Díky nim můžeme vidět, jaké nasazení vyžaduje ostrá jízda na extrémně rychlé a nepřehledné městské trati ze strany nejlepších pilotů.

Letošní sezóna Formule 1 zatím přinejmenším plní očekávání. Nová technická pravidla měla zamíchat pořadím, otřást technickou nadvládou Mercedesů a přinést těsnější soupeření na trati. Všechno to se do značné míry naplnilo - Mercedes má problémy, Lewis Hamilton se včera po 83 závodech neprobojoval ani do druhé části kvalifikace a George Russel byl rád, že se ukázal i v té třetí. Na vrcholu pak zuří boj mezi velmi vyrovnanými týmy Ferrari a Red Bullu, ve středu pole se ale zase míchalo pořadím. Skvělé časy najednou dokáží zajíždět piloti Alfy Romeo, Hassu, Alpine... To loni nebylo myslitelné.

Nejvíce pozornosti ale zatím přitahuje jakási obnovená rivalita dvou starých známých z motokárových let - Maxe Verstappena a Charlese Leclerca. Ferrari má zatím zjevně nejlepší auto, a tak za delší kus provazu tahá Leclerc, ve včerejší kvalifikaci ale vypálil oběma rybník Sergio Perez svou první životní pole-position. Leclerca překonal o 0,025 sekundy a Sainz s Verstappenem byli jen o něco málo více než desetinu sekundy pozadu - i to ukazuje, jak moc je rakousko-italský (máme-li na něj hledět optikou národnosti týmů) kvartet vyrovnaný.

Dnes ale nechceme rekapitulovat výsledky kvalifikace, chceme vám ukázat, jak vypadá současné závodění v F1 z pohledu pilotů. Více jezdců než kdy dříve má nyní kamery umístěné přímo v helmách a Charles Leclerc je jedním z nich. Záběry sice nejsou tak výmluvné, jak je někteří prezentují - kamera není lidské oko a plexisklo před jejich objektivy činí pohled chaotičtějším, i tak je to nejlepší možnost, jak prožít ostré kolo alespoň trochu z pohledu pilota.

To Leclercovo na videu níže stojí za to, i když pochází ještě z volných tréninků. Ukazuje, jak moc si toho nechají současné F1 líbit i v tak komplikovaném prostředí, jako je nejrychlejší městský okruh kalendáře. S autem je třeba zacházet docela brutálně, abyste z něj dostali maximum, koření tady přidává i spousta slepých zatáček okruhu v Džiddě a pomalejší jezdci připravující se na své ostré kolo, mezi nimiž se monacký závodník musí proplétat. Mrkněte se na to sami, je to velmi, velmi intenzivní, špičkoví piloti F1 jsou skutečně liga sama pro sebe.

