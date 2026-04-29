Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Otylé nové Audi RS6 při testech prohrálo boj s vlastní hmotností a skončilo ve svodidlech
před 10 hodinami | Petr Miler
Jaký lepší důkaz od počátku nesmyslné koncepce nové generace německé legendy si v tuto chvíli přát? Auto skončilo v extrémně nedotáčivém smyku v bariéře v místech, kde je při nepochybné zkušenosti pilota těžké to svést na cokoli jiného než nečitelně vysokou hmotnost.
Nové generace ostrých Audi nás těšit nebudou, na to můžete vzít jed. Byli bychom rádi, kdyby tomu bylo naopak, ostatně hned několik členů naší redakce v minulosti skončilo za volanty slušné řádky modelů S a RS, nikdo z nás si ale v tuto chvíli nedokáže představit, že by si v jakkoli dohledné době pořídil něco tak absurdního, jako je nová RS5, která nemá šanci se ani vyrovnat svému předchůdci.
Pomiňme nyní podivný design místy trpící hypertrofií nebo laciný interiér, problémem je hlavně plug-in hybridní pohon, který činí vůz tak strašně těžkým, že se to zkrátka nedá vystát. Kdyby šlo o nahodilý vývojový omyl, dá se to ještě přejít, tak to ale není. Je to nové směřování Audi Sportu a legendární RS6 sportovní divize zmrví úplně stejným způsobem. Otázkou nyní je jen to, jestli zopakuje stejnou habaďůru s motorem V6, nebo vsadí na hybridizovanou V8.
Ze značně utlumeného zvukového projevu prototypu prohánějícího se na videu níže po Severní smyčce Nürburgringu to nejde jednoznačně poznat - sami bychom tipovali V8 (už proto, že použití V6 by byla další ostuda), ale neberte nás za slovo. Co ale z videa poznat jde naprosto jednoznačně, je, že je tohle auto znovu absurdně těžké. Bude vážit 2,6 tuny? 2,7? Nebo ještě víc? To je otázka, každopádně bude vážit moc.
Je to tak moc, že vůz před objektivy kamer nezvládl ani jistě zkušený vývojový pilot. Můžete samozřejmě říci, že důvodem bylo kdeco, ale ruku na srdce - podívejte se, kde se nehoda stala, je to v relativně nezáludné zatáčce po dlouhém rychlém úseku s předchozím parciálním brzděním. Tady prostě někdo nebyl schopen dobrzdit, protože auto... patrně zdaleka nebrzdilo tak, jak pilot čekal, což je jedním z nejpřímočařejších dopadů nadváhy. Stejně tak je jí tak zřetelná nedotáčivost, kterou lze nastavením podvozku do nějaké míry a do určitého momentu přesvědčivě pocitově popírat, ale v určitou chvíli prostě zvítězí.
Stát se to amatérovi, zopakujeme rčení o tom, že když je sportovní auto extrémně těžké, je hranice mezi jeho zdánlivým zvládáním vysoké hmotnosti a naprostou kapitulací relativně tenká a pro normálního člověka těžko čitelná. Když se tohle stane profíkovi z vývoje, je jasné, že situace je ještě složitější. Jistě, RS6 nikdy nebylo lehké auto a „audisteer” nebude pro nadšence nový pojem. Pokud ale vůz bude místo 2,1 nebo 2,2 tuny vážit o 5 metráků víc, budeme se bavit ještě o docela jinak neposlušném zvířeti. Tohle auto snad ani nechceme vidět hotové...
Novou RS5 ingolstadtský festival otylosti jen začal, RS6 naváže ve stejném duchu. Vlastně už navazuje, představení prototypu na videu níže říká mnohé. Foto: Audi
Zdroj: CarSpyMedia@Youtube
