Tak moc otylé je: Video ukazuje, jak novému BMW M5 doslova upadla pneumatika z kola během driftování

Viděli jsme v životě leccos, ale aby se něco takového přihodilo špičkovému novému sportovnímu autu během docela nevinného driftování na zjevně kvalitním povrchu, to ještě vážně ne. 2,5 tuny „živé váhy” si vybírá krutou daň.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Tak moc otylé je: Video ukazuje, jak novému BMW M5 doslova upadla pneumatika z kola během driftování

včera | Petr Miler

Tak moc otylé je: Video ukazuje, jak novému BMW M5 doslova upadla pneumatika z kola během driftování

/

Foto: BMW

Viděli jsme v životě leccos, ale aby se něco takového přihodilo špičkovému novému sportovnímu autu během docela nevinného driftování na zjevně kvalitním povrchu, to ještě vážně ne. 2,5 tuny „živé váhy” si vybírá krutou daň.

Na současné sportovní modely zejména německých prémiových značek svět jednoho dne jako na ikony své doby vzpomínat rozhodně nebude. Stále aktuální BMW M3 bude výjimkou, neboť i když se ve svých počátcích zdálo být příliš těžké a příliš bezcharakterní, nemohoucnost soupeřů udělalo zejména z pozdějších verzí, jako je současné CS, mimořádně dobré vozy. Ostatní se totiž vydávají stále více plug-in hybridní cestou, která autům tohoto ražení tuze nesluší.

Začal s tím Mercedes-AMG C63 W206 se svým hyperabsurdním čtyřválcovým pohonem, který se stal takovým fiaskem, že předčasně skončil bez náhrady. Navázalo na něj BMW M5 G90 resp. G99, které díky své velikosti a zachování osmiválce až takovou bídu neschytalo, pro nás ale zůstává kvůli své 2,5tunové hmotnosti pořád stejně absurdní. Na stejnou notu nyní hraje jen jen o málo lehčí Audi RS5 B10 a zahraje na ni i nové Audi RS6 C9, které před svou nadváhou předem kapituluje.

Jsou to všechno nemístě těžká auta s dočasným maximálním výkonem, kterým v určitou chvíli zůstane v rukou jen slabost a obezita. A to nejsou dobré karty na hraní, jak včera ukázala právě nová M5 ve sprintu proti M3. Minimálně takto v přímce při plně nabitých baterkách by nemělo být co řešit, ale je, M3 je navzdory ohromnému výkonovému deficitu rychlejší. Na okruhu pak bude hrát jinou ligu. Dost ostudy? Ale kdeže...

Hned dva z našich čtenářů nám v reakci na poslední odkazovaný článek poslali tip na video, kde si M5 utrhla ostudu ještě větší. Vidíme na něm kombík G99, jak - zjevně ne poprvé - driftuje na klikaté silnici. Není to žádné nevhodné prostředí pro takovou kratochvíli a - když už nic jiného - by aspoň to měla em-pětka díky svému výkonu zvládat s nadhledem. Jenže nezvládá. Vozu v jednu chvíli pod tíhou náporu doslova upadne pneumatika z disku kola, prostě si jede po svých. Něco takového jsme ještě neviděli, ne u tak moderního a jistě opečovávaného auta na tak kvalitním povrchu.

Vysoká hmotnost je prostě zlo a dokáže hatit i takovou zábavu s autem. Nová M5 je prostě těžká jako lokomotiva a zjevně se jí chce spíš bez pneumatik na koleje než s nimi na asfalt, podívejte se na to sami...

Díky za tipy, Honzo a Petře!


Tak moc otylé je: Video ukazuje, jak novému BMW M5 doslova upadla pneumatika z kola během driftování - 1 - BMW M5 Touring G99 drift oficialni 01Tak moc otylé je: Video ukazuje, jak novému BMW M5 doslova upadla pneumatika z kola během driftování - 2 - BMW M5 Touring G99 drift oficialni 02Tak moc otylé je: Video ukazuje, jak novému BMW M5 doslova upadla pneumatika z kola během driftování - 3 - BMW M5 Touring G99 drift oficialni 03
To G v označení modelu je u nové M5 za Generála, číslo 99 pak zjevně za Failure. Jestli v nás nějaký sportovní model divize M vyvolává nulovou touhu, je to tento vůz. Foto: BMW

Zdroj: schaefchen@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše