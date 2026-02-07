Otylé nové Lambo se chlubí extrémní akcelerací, realitu ale zastírá trikem. Na okruhu dostává kouř od 22 aut i za poloviční cenu
7.2.2026 | Petr Miler
Nesmyslné technické pohonu tohoto auta mu dopřává dočasně velmi vysoký výkon, který dokáže dočasně velmi dobře prodat navzdory hrozivé hmotnosti. Ale co pak? Pak už nic, v jakkoli komplexnější disciplíně je přesně tak marné, jak jeho otylost naznačuje.
Zdá se, že se nacházíme uprostřed nové éry automobilové mizérie. Týká se sportovních aut, která jedno po druhém začala dostávat plug-in hybridní pohony. Pro výrobce to lákavé, neboť tak dokážou papírově dostat spotřebu paliva, a tedy sledované emise CO2, výrazně níž, s pomocí elektromotoru na palubě pak relativně snadno vyšroubují maximální výkon do extrémních sfér. Autu tím zajistí mimořádnou akceleraci v přímce a pak... A koho zajímá nějaké „pak”? Věci jako 1 000 koní a stovka za 2,něco sekundy se dají dobře prodat samy o sobě.
Nechápeme tento přístup nikdy, je velmi krátkozraký a automobilkám se nemůže dlouhodobě vyplatit. Neboť takové auto nikdy nebude komplexně fungovat tak, jak se od sportovního auta čeká, a projeví se to na jeho image. Nejlépe to poznal Mercedes se svým C63 AMG, který dílo zkázy dokonal použitím čtyřválcového motoru, poznává to ale i BMW s poslední hybridní M5, která velmi rychle mění prvotní ohromení z následné zklamání. A brzy to pozná též Audi, které se vydalo velmi podobnou cestou. Zrovna u těchto značek se ještě dá chápat aspoň to, že se snažily hledat nějaký kompromis, ale proč touto cestou vyrazilo Lamborghini?
Pokud si ani u takové značky neplníte sny, ale plníte skrze ní úkoly aktuální evropské pětiletky, je něco velmi špatně. A u nového Lamborghini Temerario je toho obecně vzato špatně hodně. Také to dostalo hybridní pohon, který sice tolik nevisí na elektrickém motoru a i bez něj bude velmi rychlé, šokuje ale svou otylostí. Nečekali jsme málo na váze naměřených 1 905 kg je ale vážně nesnesitelné číslo, které bude schopnosti vozu dokola zabíjet. Důkaz? S tím přichází americký Motor Trend.
Ten podrobil Temerario obvyklé sadě dynamických testů a většina novinářů si všímá rychlosti vozu v přímce. Akcelerace z 0 na 97 km/h (60 mph) za 2,2 sekundy je jistě působivé číslo, jen Ferrari SF90 a Porsche 911 Turbo S jsou rychlejší. Auto je tak dobré díky triku, který též podporuje hybridní pohon - rychlosti 60 mil v hodině dosahuje na jedničku, tedy bez jediného přeřazení. Ani 0-160 km/h za 4,6 sekundy a čtvrtmíle za 9,6 s ale nejsou vůbec špatná čísla, výkon a trakce tu prostě jsou. Ale na ježdění rovně si můžete koupit Teslu a být ještě rychlejší. Jakmile dojde už jen na komplexní text na „okruhu” ve tvaru ležaté osmičky, je Temerario totálně v háji.
V testu dosáhlo času 22,3 sekundy, což je taková mizérie, že existuje 22 aut, která byla rychlejší, mezi nimi i několik starších Lamborghini, různé verze Huracánu nevyjímaje. Na nejrychlejší auto v této disciplíně pak ztrácí masivních 0,7 sekundy. A co jím je? Corvette ZR1, která se v USA prodává za asi poloviční cenu (185 tisíc USD) než Lambo (okolo 380 tisíc USD). Tak to je cena hybridizace... ZR1 navíc bude rychlejší i v přímce. Podle čísel Car and Driver je na necelé stovce za stejných 2,2 s, na 160 km/h a na čtvrtmíli je ale už o desetinu rychlejší. A to Chevrolet dělá i verzi ZR1X, která bude s pohonem 4x4 ještě dál. Tomu se říká nesnesitelná těžkost bytí.
Tak tohle Lambo, přátelé, opravdu ne. Tomu nepomůže ani Ozempic, Munjaro a Wegovy dohromady... Foto: Lamborghini
