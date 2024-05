Otylý elektrický hot hatch Hyundai ukázal na okruhu svou nesmyslnost. Vydrží tři kola, pak můžete hodiny nabíjet před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Je rychlý, o tom žádná, ale v tomto ohledu nezpochybňoval elektrická auta nikdo a nikdy. Použitelnost, ta je klíčem k úspěchu. A ta se při schopnosti zvládnou pouhá tři kola na Ringu limitně blíží nule, navíc s cenou odpovídající základním eMkovým BMW řady 3.

Hyundai letos v EU zařízlo všechny své ostré spalovací modely a nadšencům dál nabízí už jen ty elektrické. Šance Korejců na masivní úspěch takové podivné strategie lze přitom snadno vyhodnotit dvěma slovy, která vytváří název jedné seriálové i filmové legendy: Mission Impossible. Je to skutečně nemožná mise, jak jsme shrnovali později. Ioniq 5 N, který má nahrazovat dosavadní spalovací modely N s cenami o 640 tisíc Kč, je 2,2tunovou absurditou na pomezí hatchbacku a SUV, která s cenou startuje na 1,8 milionu korun. Kdo vůbec bude považovat něco takového za substitut modelů i20 N nebo i30 N?

Právě Ioniq 5 N se nyní předvedl v akci na Nordshleife v rukou Mishi Chaoudina a byla to přesně taková tragédie, jak se dalo čekat. Však kdo při fyzice dával pozor, musí i bez praktické zkušenosti dobře vědět, jak nepoužitelné 650koňové elektrické auto se zmíněnou hmotností, které má k dispozici jen 80 kWh (použitelné) kapacity baterie, bude. Je to ekvivalent pár desítek litrů paliva v nádrži spalovacího auta, řekněme něco mezi 20 až 30 litry podle toho, jak to budeme počítat a zda půjde o obdobu benzinu nebo nafty. Buď jak buď, jaký dojezd si při plném nasazení za takových okolností můžete malovat? 70, 80, možná 90 km jako prakticky s každým výkonným elektromobilem posledních let? V naší praxi jsme nikdy nezvládli víc.

A ani Misha víc nezvládne. 650koňové Hyundai je rychlé, jak by také nebylo, po pouhých dvou ostrých kolech mu ale zbývá už jen 42 procent kapacity baterie. Nutně nepřesným výpočtem tak za 2 kola (cca 42 km) vypotřebovalo 46,4 kWh elektrické energie, což by odpovídalo spotřebě asi 110 kWh na 100 km. A zbylých 33,6 kWh vystačilo tak na jedno další ostré kolo, aby auto ještě zvládlo dojet k nabíječce. Je pak pěkné, že teoreticky zvládá nabíjení výkonem až 240 kW, v praxi ale za perného veřejného často budete rádi, když budete v okolí Nordschleife dobíjet výkonem 22 kW, to je i naše zkušenost, takže si na doplnění baterie snadno 4 hodiny počkáte. Tři kola versus čtyři hodiny, no budoucnost je tady. Po nějakých 20 minutách zábavy budete 240 minut koukat, jak se jiní baví a vy ne.

Tohle je prostě k ničemu, je to poník zvládající jediný trik, který se vyčerpá, jakmile párkrát zahopsá. Za 1,8 milionu korun je to neuvěřitelně mizerná nabídka, však za takové peníze můžete mít třeba BMW M340i. Pravda, je to o něco pomalejší auto, které ale zvládne i po Nordschleife jezdit pořád dokola celý den. A sami zvažte, jestli je lepší ujet 6 ostrých kol za den rychleji nebo klidně 60 kol pomaleji...

Hyundai Ioniq 5 N ujede na Nordschleife 3 rychlá kola a pak musí na hodiny k nabíječce. Tomu se při ceně 1,8 milionu Kč říká nabídka. Foto: Hyundai

Zdroj: Misha Chaoudin@Youtube

Petr Miler

