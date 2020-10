Pád Jeepu z horské silnice až na dno rokle jiný řidič náhodou natočil na video před 4 hodinami | Petr Miler

Policie zprvu zveřejnila jen záběry následků děsivé nehody, při níž jako zázrakem nikdo nepřišel o život. Až po dvou týdnech se objevily záběry dokladující děsivost celého pádu i místa, kde se odehrál.

Před necelými dvěma týdny jsme vám ukázali následky situace, kterou si jistě nepřeje zažít nikdo z nás. Mladý pár se tehdy vydal se svým Jeepem Wrangler na proslulý Black Bear Road Pass v Coloradu i se dvěma psy, když se ale řidič pokoušel pomoci jinému šoférovi v nesnázích, odstavil svůj vůz tak nešťastně, že sjel ze srázu. Přesná příčina stále není známa, ale možnosti jsou v podstatě jen dvě - buď řidič auto špatně zabrzdil, nebo jeho parkovací brzda selhala.

Tak či onak se vydalo vstříc gravitaci i s jeho partnerkou a dvěma psy a byť se jej dotyčný ještě pokusil zastavit, neuspěl. On i žena vypadli z vozu záhy poté a naštěstí byli jen zraněni. Jeden pes nehodu přežil bez úhony, druhý nebyl nalezen. To už víme včetně toho, jak vypadalo auto po pádu, ale jak probíhal samotný pád? Právě to si můžeme prohlédnout nyní.

I když se incident odehrál již 10. října, přiložené video bylo vystaveno na Youtube teprve před několika dny. Vidíme na něm záběry Black Bear Road Pass z pohledu řidiče jiného off-roadu, které jen dokazují, jak šíleně vyhlížející místo to je. Úzká, sotva pořádně zpevněná cesta je následována strmými srázy a je skoro s podivem, že podobné incidenty zde nejsou na denním pořádku. Kochání se zajímavými scenériemi pak ale v čase asi 3:55 přeruší průlet tehdy ještě relativně intaktního červeného Jeepu v kotrmelcích. Tomu se říká překvapení.

Druhý řidič měl v podstatě štěstí, že jej auto netrefilo, chybělo pár metrů, i zde ale vše relativně dobře dopadlo. Podívejte se na to sami a i na běžnějších místech nezapomínejte zajišťovat auto proti pohybu. Popř. jej ideálně parkujte tak a s koly natočenými takovým způsobem, aby ani případné vítězství gravitace nad zajištěním proti pohybu nemohlo mít podobné následky.

Těžko říci, o jakou generaci Jeepu Wrangler šlo, z fotek následků není ani pořádně poznat, že šlo o Jeep. Na fotkách je současná generace JL ve verzi Unlimited Rubicon. Ilustrační foto: Jeep

