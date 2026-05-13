Padl světový rekord v akceleraci aut poháněných přes kola. Podívejte se, jak tento stroj zrychlí z 0 na 555 km/h pod 4 sekundy

Pomaleji mrkněte a neuvidíte nic, tak brutální akcelerace tohoto speciálu je. Potřebuje k tomu 12 tisíc koní a konstrukci optimalizovanou jen a pouze pro tento účel, výsledkem je ale zrychlení, jaké svět ještě neviděl.

dnes | Petr Prokopec

Foto: Kalitta Motorsports, tiskové materiály

Závodům ve zrychlení na čtvrtmíli Evropa dlouho moc neholdovala, tato „móda” na starý kontinent dorazila v podstatě až po premiéře prvního Rychle a zběsile v roce 2001. V Americe jde ale pořád o mnohem populárnější kratochvíli, která má opravdu hluboké kořeny. Takzvané hot rody se totiž začaly objevovat na silnicích už ve 20. letech minulého století. Povětšinou šlo tehdy o upravené Fordy Model T, které se dočkaly aerodynamičtější karoserie a výkonnějšího motoru.

Lidi ale braly a objevovalo se jich stále víc. V roce 1951 tak byla založena organizace NHRA (National Hot Rod Association), která dala závodům takto koncipovaných strojů řád. V té době se v těchto kláních začal angažovat i Conrad „Connie“ Kalitta, který se v roce 1964 stal prvním mužem šampionátu, jehož dragster dosáhl na 400 metrech rychlosti 320 km/h. Následně pak založil tým, jehož součástí se stal i jeho syn Scott. Ten však nešťastnou náhodou v roce 2008 zemřel při kvalifikaci, což NHRA vedlo ke změně pravidel. Klíčové bylo přepracování únikových zón a zkrácení dráhy na 300 metrů, takže o závody na čtvrtmíli vlastně už chvíli nejde.

Do týmu Kalitta Motorsports dnes patří i Shawn Langdon, který 1. května letošního roku přepsal historii. S dragsterem Air disponujícím neskutečnými 12 tisící koňmi totiž během pouhých 3,724 sekundy dosáhl rychlosti 555,1 km/h. To je nový světový rekord, vedle kterého si takový Tony Schumacher jedoucí v sousední dráze musel připadat jako hlemýžď. I když totiž cíle dosáhl za 4,030 sekundy, na 300 metrech dokázal zrychlit „pouze“ na 381 km/h.

„Věděl jsem, že to byl dobrý sprint, ale jinak jsem byl docela překvapen, neboť jsem neměl čas koukat na rychlost,“ uvedl Langdon po závodě. Dosavadní rekord nicméně překonal jen o fous, neboť Brittany Force loni dosáhla mety 552,7 km/h. Tato dosud držela osm z devíti nejvyšších kdy dosažených rychlostí v šampionátu NHRA, ta první už jí ale nepatří. A Langdona nepřekoná, v září loňského roku se rozhodla odejít do závodnického důchodu.


Shawn Langdon je novým držitelem rychlostního rekordu asociace NHRA, z nuly na 555 km/h se v tomto stroji rozjel za necelé čtyři sekundy na pouhých 300 metrech. Foto: Kalitta Motorsports, tiskové materiály

Zdroje: NHRA, Kalitta Motorsports

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.