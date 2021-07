Palubní kamera natočila, jak do auta za jízdy opakovaně uhodil blesk, je to děsivé před 5 hodinami | Mirek Mazal

Jde o vcelku výjimečný úkaz, který nepochybně dokáže nahnat hrůzu, teoreticky by ale posádce auta neměl ublížit. A minimálně tento praktický případ teorii neodporuje.

Z čistě fyzikálního hlediska cestujícím v osobním voze za bouřky nic nehrozí. Pokud pomineme jízdu v kabrioletu, ve kterých to zcela neplatí, kabina standardního auta tvoří Faradayovu klec. Už to samo o sobě lidi uvnitř chrání, dalším faktorem jsou pneumatiky izolující vůz od země. Když už ale opravdu „uhodí blesk”, elektrický výboj po karoserii sklouzne do země.

Velmi hlučný a pro elektroniku auta často smrtící jev může lidi vystrašit, ale pokud zůstanou uvnitř a nedotýkají se přímo kovové části karoserie, zůstanou nezraněni. Potvrzuje to i událost zaznamenaná poblíž města Waverly v americkém Kansasu, kde při letní bouřce zasáhl blesk jedoucí Jeep Cherokee generace WK přímo před objektivem palubní kamery. Někteří říkají, že blesk uhodil do auta třikrát, někteří čtyřikrát, to ale není až tak podstatné - děsivý incident to byl tak či onak.

Rána přišla v momentě, kdy se řidič Jeepu pomalu blížil frekventované křižovatce. Přírodní úkaz naštěstí nezpůsobil požár, z reakcí vozu je ale patrné, že minimálně palubní elektronika z tohoto „zážitku” nadšená nebyla. Dle autora videa seděla uvnitř auta rodina s třemi malými dětmi, naštěstí se ale nikomu nic nestalo.

Jakkoli tedy šlo o traumatizující zážitek, který mohl poškodit některé části elektroniky, celkové následky jsou mírné. Teorie o tom, že vůz je za bouřky relativně bezpečným místem k životu, tedy byla potvrzena, přesto při pohledu na přiložené záběry musíme říci, že bychom něco podobného zažít nechtěli.

Podobný Jeep Grand Cherokee WK byl zasažen bleskem skoro v přímém přenosu. Záběry níže vypadají děsivě, následky jsou ale mírné. Lidem se nic nestalo a auto by též nemělo být nenávratně poškozeno.

