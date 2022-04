Palubní kamera natočila, jak do hybridního auta za jízdy uhodil blesk, dodnes je vyřazené z provozu včera | Mirek Mazal

Nejde o nic obvyklého, podobné úkazy se stávají velmi výjimečně. A i když by teoreticky neměl posádce ani autu ublížit, praxe v tomto případě teorii poněkud odporuje.

Z čistě fyzikálního hlediska cestujícím v osobním voze za bouřky nic nehrozí. Pokud pomineme jízdu v kabrioletu, ve kterých to zcela neplatí, tvoří kabina auta tzv. Faradayovu klec. Už to samo o sobě lidi uvnitř chrání, dalším faktorem jsou pneumatiky izolující vůz od země. Když už ale opravdu „uhodí blesk”, elektrický výboj po karoserii sklouzne do země.

Velmi hlučný jev nezřídka provázený menším požárem může posádku vystrašit, pokud ale lidé zůstanou uvnitř a nedotýkají se přímo kovové části karoserie, zůstanou nezraněni. Potvrzuje to i událost zaznamenaná zkraje týdne v americké Iowě, kde při jarní bouřce zasáhl blesk pomalu jedoucí Toyotu Prius předchozí generace přímo před objektivem palubní kamery. Nemusí to být na první pohled vůbec patrné, je to skutečně... bleskové představení. Při patřičném zpomalení je ale vidět, jak blesk do vozu uhodil.

Rána přišla v momentě, kdy se řidič Toyoty otáčel na okresní silnici. Přírodní úkaz naštěstí nezpůsobil větší požár, ze svědectví přihlížejících ale víme, že elektronika vozu z tohoto „zážitku” nadšená nebyla. Vůz se stal nepojízdným a skončil v servisu, kde jej dosud nebyli schopni zprovoznit. A fakt, že jde o hybrid, v tom může hrát svou roli.

Jakkoli ale šlo o jistě traumatizující zážitek, který poškodil některé části elektroniky, celkové následky nejsou drastické. Teorie o tom, že vůz je za bouřky relativně bezpečným místem k životu, tedy byla potvrzena, jen auto to může odskákat. A při pohledu na přiložené záběry se chce dodat, že něco podobného bychom zažít nechtěli.

