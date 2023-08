Palubní kamera zachytila, jak došlo k nehodě unikátního Pagani Lewise Hamiltona, spekulace se naplnily do puntíku před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aleš Chytráček, Autoforum.cz

Byla to skutečně jen vteřina a škoda za desítky milionů korun byla na světě. Řidič podle všeho udělal školáckou chybu, ale jako nadšenci docela chápeme, že se v danou chvíli prostě nechal unést.

Před pár dny obletěly svět záběry havarovaného Pagani Zonda 760LH, které si na zakázku nechal vyrobit Lewis Hamilton. Dnes už mu nepatří, prodal jej údajně za více než 200 milionů Kč už před skoro dvěma roky. A byť toho podle svých předchozích vyjádření nelituje, samotnému autu to být líto může. Dnes je skoro doslova na kaši a byť nepochybně bude opraveno, nepoškozeného toho na něm po zmíněné nehodě mnoho nezůstalo.

Ze zveřejněných informací a záběrů následků se zdálo, že se vůz musel postupně odrážet od zdí tunelu jako kulička v pinballu, nejpravděpodobněji tak, že řidič nezvládl řízení. To se nyní naplnilo do puntíku. Popravdě řečeno jsme vzhledem k poškození a vůbec charakteru vozu čekali něco dramatičtějšího, jak vám ale ukáží záběry z palubní kamery jiného vozu níže, nehoda se stala v podstatě zničehonic.

Šofér nejel nijak zvlášť rychle a po vjezdu do tunelu si zjevně chtěl vychutnat zvuk motoru. Podle všeho ani nešikovně nepodřadil, jen přidal plyn, jenže tunely mají tu hloupou vlastnost, že je v nich chladněji a snadno v nich kondenzuje vzdušná vlhkost. Silnice tedy může být lehce „oslizlá”, i když je jinak všude jinde sucho. A zdá se, že to bylo přesně to, co tu řidiči zlomilo vaz.

Popravdě řečeno je to celkem školácká chyba, ale chápeme, že se při přesunu více podobných aut nechal unést okolnostmi a prostě „to osolil”. Zbytek už je historie. Můžeme být rádi, že se jemu ani nikomu živému v okolí nic nestalo, sama Zonda 760LH ale nyní může jen vzpomínat na doby, kdy na všechny strany jen zářila jako na záběrech kolegy z Monaka z roku 2014, které lemují tento článek. Podívejte se sami níže na to, co se před pár dny vozu přihodilo...

Pagani Zonda 760LH asi dnes s láskou vzpomíná na svého původního majitele. Pravda, i ten ji naboural, ale drobný městský ťukanec měl daleko k tomu, co se před pár dny odehrálo ve Walesu. Foto: Aleš Chytráček, Autoforum.cz

Zdroj: Daily Mail

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.