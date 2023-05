Pancéřovaná verze Putinovy limuzíny ve vysoké rychlosti čelně narazila do Volva, ukázala hlavně jeho odolnost před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aurus

V ruském luxusním sedanu měl podle prvotních informací sedět patriarcha Kirill, oficiální zdroje ale tuto verzi nakonec nepotvrdily. Posádka vozu tedy zatím nebyla identifikována, následky nehody jsou ale zjevné. A pro Aurus Senat se moc dobře nejeví.

Vladimir Michajlovič Gunďajev známý spíše jako patriarcha Kirill měl sedět v pancéřované verzi Aurusu Senat, kterému s ohledem na kořeny vozu nikdo neřekne jinak než Putinova limuzína, když jí někdo včera v 6:30 moskevského času nedal přednost na křižovatkách ulic Prospekt Mira a Bolničnyj. I proto se karambol stal rychle středem pozornosti, agentura TASS ale nakonec s odvoláním na mluvčího moskevského patriarchátu informuje, že vůz patří někomu jinému a Kirill se v době nehody na jeho palubě nebyl.

Pro nás je ale nehoda zajímavá i tak, neboť po dříve odtajněných crash testech poprvé ukazuje nehodu pancéřovaného Aurusu Senat S600 ve skutečném světě. Teoreticky by takový vůz měl být postrachem ostatních aut, neboť váží přes 6 tun. Kterýkoli jiný automobil by měl nárazem zdevastovat, to by ale tím druhým nesmělo být Volvo XC60, jeden z nejbezpečnějších vozů vůbec.

Záběry následků nehody můžete vidět níže a Aurus na nic vypadá velmi zdevastovaně. Volvo je zboku též výrazně pomuchlané a rozhodně na odpis, s ohledem na zmíněné ale působí dojmem, že v nehodě obstálo lépe. Někteří tak začali ihned kritizovat bezpečnost ruské limuzíny, mnou oslovený technik zabývající se vývojem právě pasivní bezpečností aut u jedné z německých značek ale konstatuje, že následky odpovídají charakteru nehody a jednotlivých aut.

Pro posádku Aurusu bude z hlediska následků karambolu lepší, když se příď zdeformuje, neboť tak absorbuje část energie nárazu, a nedovolí tak intenzivní negativní zrychlení. Naopak Volvo si nemůže při bočním nárazu dovolit téměř žádnou deformaci, neboť by znamenala ohrožení posádky - tak odolný musí být Aurus až od prostoru pro posádku. Je to tedy náraz příhodně deformovatelné části vozu do jiné části auta, která se nemá deformovat téměř vůbec, proto následky vypadají tak, jak vypadají.

Podívejte se na ně ale sami, vzhledem k tomu, že při nehodě nebyl nikdo vážněji zraněn a všichni zúčastnění odmítli hospitalizaci, obstála obě auta nepochybně dobře. Nehoda přesto ukázala hlavně odolnost XC60 - ustát jen s takovými následky tak intenzivní náraz od šestitunového auta je nepochybně obdivuhodné. I když je znovu třeba dodat, že i tady pomohla deformovatelnost přídě Aurusu.

Pancéřovaná verze Aurusu S600 Senat nakonec patriarchu Kirilla nevezla, i tak je její nehoda... Foto: Aurus



...s Volvem SX60 pozoruhodnou ukázkou bezpečnosti obou aut, hlavně pak toho švédského. Foto: Volvo

Zdroj: TASS

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.