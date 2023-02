Pár dnů staré Tesle upadl při jízdě po dálnici volant, automobilka za to majiteli poslala fakturu

Tesly neprosluly zrovna prvotřídní kvalitou, jedna věc jsou ale široké spáry mezi částmi karoserie či „rachtající” interiér a jiná, když vám při rychlé jízdě upadne klíčový ovládací prvek. Reakci majitele se divit nelze, reakci Tesly ano.

Teslu sice lze pořád označit za relativně mladou automobilkou, existuje ale už 20 let a skoro stejně dlouho prodává auta. Za takovou dobu by měla být schopna naučit se vyrábět vozy aspoň tak, aby netrpěly zjevnými produkčními nedostatky, nic takového se ale firmě nedaří. Jde navíc stále o stejné chyby kolem dokola a některá auta jsou takový šmejd, že je takto popisují i soudy. Do vozů mimo jiné opakovaně silně zatéká a je úplně jedno, jestli jde o základní model nebo absolutní vrchol nabídky za miliony, i taková auta zákazníci odmítají převzít pro jejich zjevnou nekvalitu.

Je to tristní, na druhou stranu je ale třeba dodat, že se to obvykle týká vizuálních záležitostí. Neberte to jako omluvu, tristní je to pořád stejně, z kilometrové spáry mezi částmi karoserie ale budete tak maximálně naštvaní. Jiná věc je, když se kazí klíčové konstrukční prvky, což je případ, se kterým se aktuálně musí potýkat člověk, jenž si na Twitteru říká Prerak. Ten si jako dlouholetý fanoušek Tesly teprve 24. ledna letošního roku převzal svůj nový Model Y, přesto už nyní ví, že ho nechce.

Důvod? Autu jen o pár dnů později při jízdě s rodinou po dálnici upadl volant. To nelze označit jinak než za tragické selhání, které mohlo mít fatální následky. Naštěstí za Modelem Y v inkriminovaný moment nikdo nejel a majitel ho jen rychlým zabrzděním shodou příznivých okolností dostal na dělící pás dálnice. I tak se zhrozil, když mu v rukou zůstal volant visící pouze na několika drátech, neovladatelná Tesla pak na odtahovce zamířila do servisu.

To je samo o sobě dost smutné, v servisu ale majitele čekalo další překvapení, když místo omluvy, promptní záruční opravy a nějaké pozornosti za způsobené strasti dostal jen fakturu na 103,96 dolaru (asi 2 700 Kč) za opravu problému, o který se sám nijak nepřičinil. Není divu, že to byla poslední kapka, teď už auto vůbec nechce a žádá po Tesle vrácení peněz, protože se v něm necítí bezpečně. To docela chápeme, nechtěli bychom zažít, kdy s rodinou v autě jedeme rychle po dálnici s volantem v ruce a neovladatelným autem kousek za ním.

Tesla možná bude tvrdit, že k něčemu takovému může dojít maximálně jednou za 10 let, podobná věc se ale už nejméně jednou v minulosti stala. Poučení pro firmu tradičně nulové. Uvidíme, jak se případ bude dále vyvíjet, už jeho dosavadní průběh ale zvedá obočí.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv