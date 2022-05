Pár dostal od automobilky vůz zdarma, i když jej normálně koupil, zaplatil, o nic nežádal a ani nesoutěžil před 4 hodinami | Petr Miler

Auto občas někdo dostane či vyhraje, to se stává, představte si ale to překvapení, když si přijdete k dealerovi převzít vůz, který jste si normálně koupili A až pak zjistíte, že jej dostanete i s penězi zpět. Také to se zjevně může stát.

Kdo by neměl rád příjemná překvapení? Naše životy jsou obvykle lemovány těmi nepříjemnými, však většina lidí to dobré tak nějak očekává a doufá, že to špatné se jim vyhne. Asi nikdo rozumný ale nemůže předpokládat, že si k dealerovi přijde pro normálně koupené nové auto a pak se dozví, že vůz sice dostane, peníze si ale může vzít zpět. Přesně to se přihodilo páru na přiložených fotkách v dealerství Car Pros v Moreno Valley v americké Kalifornii.

Dotyční se nezúčastnili žádné soutěže, nikoho nežádali o stoprocentní slevu, nejde ani o žádné oběti neštěstí nebo cokoli takového. Jsou to v podstatě normální zákazníci, jen měli to štěstí, že si u Kie koupili jubilejní auto prodané v USA. A bylo to skutečně velké jubileum, Korejci totiž v Americe prodali už 10 milionů vozů, i když na trh vstoupili podobně jako u nás v roce 1993.

Kritickým okem musíme dodat, že automobilce moc „nebaštíme”, že pořadové číslo 10 000 000 vyšlo jako náhodou na elektrický model EV6, který v jejích prodejích za oceánem hraje okrajovou roli (v dubnu šlo o 2 632 aut z 59 063 prodaných celkem), chce jej ale předvádět jako svou budoucnost. To ovšem dnes nechme stranou a uznale pokývněme nad pozicí, jaké se značce v USA podařilo dosáhnout. Jen loni tam prodala 701 416 aut, za první celý rok 1994 jich bylo 12 329. To je fascinující nárůst za pouhých 27 let, v automobilovém světě jde jen o 3-4 generace aut.

Onen pár se pochopitelně může radovat, dostal takto nepřímo minimálně 50 900 dolarů, tedy asi 1,17 milionu Kč, i kdyby sáhl po té úplně nejzákladnější specifikaci. Je to pochopitelně od automobilky sympatický krok, nepřímo tak ovšem upozorňuje i na to, že její budoucnost má být nejen elektrická, ale též velmi drahá. EV6 u nás startuje na podobné sumě (1 220 980 Kč, ovšem s horší technikou a výbavou), přitom nejde o žádné velké auto. Je to rozměry taková zvýšená Škoda Octavia a místa uvnitř je spíše méně než více. A aspekty jako dojezd na nabití, doba nabíjení či životnost a cenu akumulátorů raději pro tentokrát vynecháme zcela.

Nové auto zdarma můžete dostat, i když o něj ani neusilujete. Tento pár si - snad náhodou - koupil desetimilionté auto Kie v USA. Foto: Kia



Že jde právě o model EV6, je poněkud podezřelé. Automobilka si tím ale dělá i trochu medvědí službu, když nepřímo poukazuje na jeho vysokou cenu. Foto: Kia

