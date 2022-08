Parkovací pikolík naboural vzácné Ferrari za 87 milionů před zraky majitele, na škodu bude vydělávat roky před 2 hodinami | Petr Miler

Spousta lidí by nedala z ruky ani Škodu Favorit, u nás jsme si ostatně na tuto službu obecně moc nezvykli. V zahraničí ale běžně i hostům restaurací odváží auta za miliony, někdy to nedopadne dobře.

V Americe jim říkají „valet parkers” či zkráceně „valets” a v řadě jiných zemí toto označení přebírají bez překladu. Přímý český ekvivalent neexistuje a ty nepřímé nezní zrovna nejlépe - v podstatě to znamená „parkovací sluha”. Podstatu věci tato slova vystihují, my ale těmto lidem říkáme raději „automobiloví pikolíci”. Pracují v restauracích či hotelech a jejich úkolem je nenechat obtěžovat hosta parkováním vozu a dovolit mu jednoduše vystoupit před vchodem do podniku. O parkování, třebaže do přilehlých podzemních garáží, už se postará personál.

V lepších hotelech se tyto služby vidí i v České republice, v restauracích... Asi nechodím do těch správných restaurací, nezažil jsem to. U nás by se nakonec většina lidí stejně zdráhala své auto komukoli půjčit, automobilová kultura je tu trochu jiná. V mnoha jiných zemích je to ale docela běžná služba a zákazníci jsou zvyklí ji využívat, však to každý bude znát z amerických filmů. Je to příjemné pro ně a nakonec to nemusí obtěžovat ani zmíněné zaměstnance, pokud mají alespoň trochu kladný vztah k autům. Většinou nepochybně nezažijí nic výjimečného, občas se jim ale poštěstí zaparkovat nějaké to Ferrari, Lamborghini nebo jiný skvost. I když poštěstí...

Jak uvidíte na přiloženém videu, ne vždy musí jít zrovna o „kliku”, i když to tak zpočátku může vypadat. Nepochybujeme o tom, že naprostá většina podobných parkování skončí bez jakýchkoli nepříjemností, tady se ale stal pravý opak. Vše se přihodilo obsluze restaurace v Monaku, kam si zašel na večeři zjevně bohatý dubajský klient vlastnící modré LaFerrari. Jakékoli LaFerrari je vzácné, modré ještě víc, podle videa jde dnes o vůz za nějakých 87 milionů. To není přehnané tvrzení.

Řídit takové auto, třebaže pár metrů po městě, je jistě splněný sen, který se ale snadno může změnit v noční můru. Podle všeho pikolík odvedl svou práci dobře, vůz přistavil a nastartovaný jej nechal s otevřenými dveřmi stát u chodníku. Podobně jako ve filmu o jistém Františku Koudelkovi jej ale zapomněl zabrzdit a auto se rozjelo až v momentě, kdy stál venku. Zareagovat dostatečně rychle už nestihl, a tak honosné LaFerrari najelo do skútrů stojících před ním.

Ke smůle dotyčného k vozu zrovna přicházel majitel a s nadhledem to nebral. Jistě, kdo by byl nadšený, ale asi to lze přejít jinak než slovy: „Co to ku**a děláš?” nebo „Jsi ku**a blbý?” To je neuctivé a zbytečné. Jak nakonec můžete vidět na videu též, autu se zase tak moc nestalo, jakkoli i s dřívější zkušeností z Česka právě s LaFerrari nepochybujeme, že půjde o škodu za 1 až 2 miliony jako nic. To parkovací pikolík může vydělávat roky, snad je on nebo majitel vozu dobře pojištěný. Kdyby ne, bude mít dlouho na co vzpomínat...

Ferrari LaFerrari je jeden z automobilových skvostů, který běžně majitelé nedávají z ruky. Když ho z ruky dají, může to dopadnout jako na videu níže... Ilustrační foto: Ferrari

Petr Miler

