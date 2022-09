Patálie řidiče s dotykovým ovládáním jasně ukazují, proč by výrobci aut měli zůstat u klasických tlačítek před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to jeden z moderních trendů, který se utrhl ze řetězu a přestal znát míru. U fyzických tlačítek se opravdu nestává, abyste požadovanou funkci nemohli aktivovat či deaktivovat, u moderního dotykového ovládání je to zjevně možné docela snadno.

Dotykové obrazovky v autech nám k srdci nepřirostly, třebaže samy o sobě problémem nejsou. Potíže nastávají hlavně ve chvíli, kdy se ten či onen výrobce rozhodne, že tomuto rozhraní svěří naprostou většinu, ne-li veškeré ovládání vozu. Fyzická tlačítka z něj pak zmizí a jednotlivé funkce lze nastavovat jen skrze dotykovou obrazovku. Extrémem je už provádět touto cestou klíčová nastavení vozu či ventilace, taková Tesla ovšem zašla ještě dál a dotykem musíte ovládat i automatickou převodovku.

Dříve kalifornskou a nyní texaskou automobilkou se však na následujících řádkách zabývat nebudeme. I když vedení značky by si je mělo důkladně pročíst, stejně jako fanoušci tohoto výrobce. Je totiž třeba si uvědomit, že kde fyzická tlačítka fungují bez problému prakticky až do chvíle, než je urvete, což se ovšem stává jen v ojedinělých případech a navíc u velmi starých vozů, dotykové obrazovky mohou zamrznout či jinak přestat reagovat kdykoli.

S vážnými problémy se jeden z motoristů přihlásil na Redditu. Dle dostupných záběrů majitelem Fordu Galaxy třetí generace či spřízněného S-Maxu, který dorazil na trh v roce 2015. O ryzí novinku se tedy nejedná, na druhou stranu o archaickou ojetinu rovněž nejde. Jak se pak zdá dle voliče převodovky, jde o verzi před faceliftem, jenž se ukázal předloni. To ale samo o sobě není až tak podstatné, stěžejní jsou samotné problémy s obrazovkou.

Jak majitel vozu ukazuje, většina ikonek najednou přestala reagovat na dotyk. Tedy přestala reagovat... Obrazovka reaguje, ale nic se nestane, teplota nebo rychlost ventilace zůstávají neměnné. U Galaxy naštěstí jsou ještě přítomna tlačítka ovládající alespoň některé funkce ventilace, všechny ale beztak nikoli. A i tato tlačítka v mezičase ze spousty aut zmizela, což znamená, že v případě podobného selhání nemůžete dělat nic. Třeba v -20°C se budete muset smířit s chlazením interiéru na minimální teplotu jako v tomto případě. To nepotěší.

Je to jistě jeden z extrémních případů, i každodenní patálie s marným snažením se o nastavení teploty za jízdy po hrbolaté silnici ale stačí na to, abyste přes dotykovou obrazovku nechtěli ovládat nic. Natož pak všechno. Opravdu nechápeme, proč se výrobci tímto směrem tak rádi vydávají. Tedy chápeme, že interiéry zbavené tlačítek jsou pro ně levnější na výrobu, jeden podobný systém pak může ovládat spoustu různých modelů, vnitřek může bez fyzických ovladačů lépe vypadat. To všechno je ale mizerná hodnota vedle toho, že dotykové obrazovky od řidiče vyžadují daleko větší pozornost, čímž snižují bezpečnost. A jak vidno, nemusí také fungovat vůbec, sami to můžete spatřit na přiloženém videu.

Problematickým vozem na videu níže je podle všeho Ford Galaxy třetí generace, kritika ale míří k veškerým výrobcům nahrazujícím fyzická tlačítka dotykovými obrazovkami. Toto řešení je nejen frustrující a nebezpečné, zjevně se snadno může stát i zcela nefunkčním. Foto: Ford

