Pečlivý majitel zajistil své auto proti poškození tak, že město zalil strach z bomb. Přišla i evakuace a uzavření škol před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lexus

Popravdě řečeno mu vlastně rozumíme, poněkud přecitlivělé okolí ale místo zkoumání podstaty věci rozjelo paniku nejvyšší úrovně. Až pak se ukázalo, že na autě má jen promyšlené a naprosto bezproblémové zabezpečení proti jiným bezohledným řidičům.

Předem se za ta slova omlouvám, ale někteří lidé jsou skutečná parkovací prasata, to se jinak nedá nazvat. Naprosto chápu, že parkovacích míst je málo, jsou nezřídka stále ušitá podle šířky Škody 100 a vejít se na ně se záplavou moderních aut, která brzy poberou původní Škodu Felicia do kufru, není snadné. Nic z toho ale snad nikoho neopravňuje, aby bez uzardění devastoval vedle stojící vozy otevíráním dveří vlastního auta.

Ještě pochopím, že to nejde snadno, rozumnému řidiči ještě odpustím, že si své dveře o dveře auta vedle pomalinku opře, pokud to nejde jinak, obvykle to nic nezpůsobí. Pravidelně jsem ale svědkem toho, jak někdo zcela bezohledně opustí svůj vůz tak, že doslova práskne hranou dveří do boku auta vedle, což způsobí promáčkliny a odřeniny, jejichž opravy mohou stát i desetitisíce. Pro nás, kteří by se svými auty nejraději spali v jedné místnosti, jsou to bolavé zážitky, i když se nás přímo netýkají.

Chápu tedy už i ty, kteří parkují krásná auta přes dvě místa, co máte dělat? A chápu i člověka z videa níže, který zjevně zachovává svůj starší Lexus IS (vypadá to tak na model 2007) ve stavu 1A a má ho očividně rád. Aby mu jej tedy nikdo nedevastoval, pro případ stání na parkovišti vymyslel jakési podomácku vyrobené otěrové lišty. No, jsou to spíše improvizované nárazníky na dveře připojené pomocí drátů a přísavek, který ještě doplňuje lepicí páska. Vypadá to jako pokus jít s atomovkou na mouchu, ale... kdo jsem já, abych ho soudil? Majitel má každé právo chránit svůj milovaný vůz proti bezohlednému chování ostatních.

Problém je v tom, že policie v Tennessee, kde vůz stál, považovala tuto svéráznou instalaci za bombu. A popravdě řečeno vypadá docela podezřele, když si prohlédnete video níže. Postupně tak bylo zalarmováno sedm institucí od hasičů přes pyrotechniky až po záchranáře, kteří evakuovali všechny podniky v blízkém nákupním centru, došlo k uzavření blízkých škol a městem se začal šířit strach z bombového útoku neznámého rozsahu. Pikantérie: Sám majitel vozu stál s ostatními evakuovanými opodál, aniž by tušil, že to je jeho auto, kvůli kterému se vše děje.

Po ohledání místa a kontaktování majitele bylo ale pochopitelně zjištěno, že nejde o bombu, nýbrž o bizarní chránič. Majitel pochopitelně nebude nijak stíhán a policie nebude zas svůj postup kárána, jednala v dobré víře. Tragikomický příběh je tak typicky americký, až to bolí - je tu vše od „kutila Tima” až po panický strach z terorismu. Buďme ale rádi, že se mu nakonec můžeme jen zasmát...

Lexus IS na videu níže ani není ceněnou verzí F, majitel ho ale prostě má rád a chrání ho před bezohledným okolím bizarním mechanismem. Nebyl to problém, dokud ho policie nezačala považovat za bombu... Ilustrační foto: Lexus

Zdroj: WKRN News 2@Youtube

