Peníze nesmrdí, mistr světa F1 a odpůrce marketingových kejklí se nechal zlákat Číňany k podpoře jejich superkombíku

/ Foto: Zeekr

Kimiho Räikkönena by poznal snad každý i bez toho velkého nápisu za ním. Čínská automobilka ale musela za svého nového „hlavního poradce pro výkon“ jistě vypláznout pořádný balík, a tak chce jeho přízně očividně pořádně využít.

Zeekr 001 FR je bezesporu zajímavým vozem. Máme tu poměrně praktické stylové kombi, které je schopné pojmout až 2 144 litrů veškeré vaší bagáže. O jeho pohon se pak stará čtveřice elektromotorů, z nichž každý má na starosti jedno kolo. Stovky tak 4 970 milimetrů dlouhý Zeekr disponující 1 265 koňmi dosáhne již za 2,07 sekundy, maximálně pak zvládá 280 km/h. To jsou opravdu působivé parametry, jenže při pohledu na baterie o kapacitě pouhých 100 kWh je jasné, že užívat si jich nebudete dlouho.

Otázkou je rovněž cena, v Číně by nicméně vrcholné provedení 001 FR mělo startovat na jednom milionu yuanů (cca 3 190 000 Kč). To je sice nižší částka, než na jakou v Říši středu vyjde Tesla Model S Plaid, na její straně je ovšem lepší akcelerace. Zeekr by tedy zjevně potřeboval nějakou vzpruhu a a automobilka asi už přišla na to, jakým způsobem zájem patřičně nakopnout. Angažovala totiž šampiona Formule 1 Kimiho Räikkönena, který má zastávat úlohu „hlavního poradce pro výkon“.

Jestli ve firmě skutečně bude něco dělat, nemáme tušení, dle Číňanů by ale mistr světa F1 z roku 2007 měl pomoci s finálním laděním jízdní dynamiky, stejně jako má „dohlížet“ na techniky a testovací jezdce. Může se tak pomalu zdát, že z Kimiho bude jeden z nejmocnějších lidí v automobilce. Jenže reálně bude mít Fin k takové roli nejspíše hodně daleko. Spíše se dá předpokládat, že se čas od času s tím či oním modelem projede, technikům řekne své poznatky a bude hotovo, pokud aspoň to. Tady jde nepochybně hlavně o peníze a marketingový efekt.

Zeekr neuvedl, na kolik ho Kimiho přízeň přišla. Šampiónovi ovšem musel zaplatit majlant, neboť pokud Iceman kromě svého jezdeckého mistrovství během své kariéry něčím proslul, pak to byla jeho neochota dělat novinářům, sponzorům a fanouškům cvičenou opičku. Ostatně řadě kolegů se stalo, že na domluvený rozhovor dorazil Kimi se zpožděním a po propařené noci, kdy byl schopen maximálně tak jednoslovných odpovědí. „Bwoah,” to bylo jeho nejčastější slovo.

Nemalá investice by se ovšem Číňanům mohla vyplatit, neboť z nedávné ankety uspořádané jezdeckou asociací vyšlo najevo, že Kimi je fanoušky stále považován za nejoblíbenějšího jezdce. A to přesto, že královskou motoristickou disciplínu opustil již v roce 2021. Zeekr přitom aktuálně chystá expanzi z Číny do Evropy, na mušce má ale pochopitelně také americký trh. A protože Kimi je nadmíru populární i v novém světě, značka zabila hned několik much jednou ranou.

Kimi Räikkönen se nově stal hlavním poradce pro výkon čínské značky Zeekr. Dá se ovšem předpokládat, že bude hlavně drahým marketingovým nástrojem. Pro něj neobvyklá pozice. Foto: Zeekr



Nutno dodat, že Zeekr 001 FR není nezajímavé auto, třebaže jako elektromobil má své neřešitelné limity. Foto: Zeekr

Zdroj: Zeekr

