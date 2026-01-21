Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje

Reklamní bloky včleňované do televizních vysílaní libovolného typu jsou v posledních letech obvykle jen ohňostrojem trapnosti, o to víc potěší nový klip Peugeotu, který má nápad. A automobilka si s ním vyhrála. Jen časem zapomněla, čemu má vlastně sloužit.

před hodinou | Petr Prokopec

Foto: Peugeot

Reklamní bloky včleňované do televizních vysílaní libovolného typu jsou v posledních letech obvykle jen ohňostrojem trapnosti, o to víc potěší nový klip Peugeotu, který má nápad. A automobilka si s ním vyhrála. Jen časem zapomněla, čemu má vlastně sloužit.

Pokud patříte mezi dříve narozené, nejspíš si vzpomenete na brzy 7 let zesnulého Zdeňka Srstku. Herec malých rolí byl původně vzpěračem a zápasníkem, v roce 1960 dokonce startoval na letních olympijských hrách v Římě. Asi nejvíc ale proslul jako moderátor televizního pořadu „Chcete mě?“, ve kterém nabízel opuštěná zvířata. Jako takový by tak nejspíš aktuálně spojil své síly s Peugeotem, který se rozhodl faceliftovaný model 308 propagovat dost neobvyklým způsobem.

Francouzi totiž poslali do světa reklamu, která na první pohled vypadá jako nový díl zmiňovaného pořadu. Až do 22 sekundy v ní o auto nezavadíte, místo toho se v garážích a na silnicích nacházejí kočky. Teprve po uplynutí třetiny snímku se objeví logo Peugeotu a na počítači rozhýbaný lev. Vůz se pak následně vydá do světa, kde ovšem místo ostatních aut potkává pouze zmiňované kočky. Dle značky totiž konkurence jen vrní, zatímco 308 umí řvát.

Je to něco, co upoutá pozornost, v tomto směru Peugeot zabodoval. A zabodoval i tím, jak reklama vznikla - použito bylo minimum počítačově generované grafiky, pro natáčení tedy vznikla zmenšenina fiktivního městečka, do jehož ulic bylo vysláno 30 reálných koček. To je třeba ocenit, neboť souhlasíme s tím, že jen tak působí přirozeně a opravdu zaujme. Jenže problém je trochu v tom, že se ve snaze co nejvíce zaujmout a co nejlépe ztvárnit ztratila původní podstata.

Schválně se ve svém okolí zeptejte někoho ne až tak „automobilově angažovaného”, třeba (a teď to neberte sexisticky, nemáme všichni stejné zájmy) nějaké ženy, zda zaznamenala „tu reklamu s koťaty”. Skoro každá řekne, že ano, obvykle s úsměvem. Když se ale zeptáte, na co to vlastně byla reklama, dočkáte se obvykle odpovědí od „kočičí žrádlo” po „nevím”. Prostě kočky upoutaly, ale spojitost se lvem se před lidmi neznalými historie Peugeotu nebo nezajímajícími se o auta nepovedlo dostatečně jasně nalajnovat.

Dodejme, že za snímkem stojí reklamní agentura Hamlet, která natáčení zrealizovala v polské Varšavě. Režisér Julien Martorell pak uvedl, že místy byla třeba nemalá trpělivost s „herci v kožíšcích“. Tomu se nelze divit, technicky ale výsledek stojí za to. Marketingově... Ne až tak.


Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje - 1 - Peugeot 308 facelift 2026 reklama lepsi 01Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje - 2 - Peugeot 308 facelift 2026 reklama lepsi 02Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje - 3 - Peugeot 308 facelift 2026 reklama lepsi 03
V nové reklamě Peugeotu moc aut nespatříte, zahrálo si v ní hlavně 30 reálných koček. Je to nápadité a dobře provedené, výsledek ale zjevně neplní původně zamýšlený účel. Foto: Peugeot

Zdroj: Peugeot

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

