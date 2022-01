Peugeot ukázal v akci svůj úchvatný sporťák bez zadního křídla, působí jako stroj z jiné planety před 4 hodinami | Petr Prokopec

Když se na něj podíváte, budete si nutně myslet, že jde o nějaké auto z počítačové hry, divoký koncept nebo cokoli podobného. Ale ne, je to skutečné auto připravené na skutečné nasazení, které si teď můžete prohlédnout i v akci ve skutečném světě.

Loňský ročník slavného závodu 24 hodin Le Mans byl vůbec prvním, kdy na startu figurovaly vozy kategorie Hypercar. Jakkoliv tato třída měla být původně poměrně našlapaná, nakonec na okruh Le Sarthe dorazila jen Toyota, které se postavily týmy Glickenhaus a Alpine. A jelikož Japonci měli k dispozici největší rozpočet, nebylo až tak překvapivé, že se dvěma vozy obsadili první dvě příčky. Francouzi pak s relativně zastaralým vozem skončili třetí, což jen dokládá, že technika bývalého filmového režiséra Jamese Glickenhause není zase tak na výši, jak by si sám James G. přál.

V letošním roce bychom se nicméně měli dočkat napínavějšího klání, neboť do nejvyšší ligy se vrací Peugeot. Ten hodlá nasadit dva exempláře svého hypersportovního 9X8, pro které navíc již angažoval některé bývalé jezdce Formule 1 (Paul Di Resta a Kevin Magnussen) či bývalé vítěze Le Mans (Loic Duval). Na souboj Peugeotu s Toyotou jsme tedy velmi zvědavi, neboť 9X8 charakterizuje především to, že nemá zadní křídlo jako veškeré moderní závodní vozy. Dle Francouzů to umožnila optimalizovaná aerodynamika.

Rozdílný je pak mezi továrními týmy i přístup k pohonné jednotce. Pravidla kategorie Hypercar totiž nikterak nelimitují objem motoru, pouze zastropovala výkon, který může narůst maximálně na 680 koní. Toyota jich dosahuje s pomocí 3,5litrového hybridizovaného přeplňovaného šestiválce, zatímco Peugeot sází na 2,6litrový V6. I v tomto případě ale pochopitelně byla uplatněna dvojice turbodmychadel a elektromotor. Hmotnost pak činí 1 030 kg, zajít níže ostatně pravidla týmům opět neumožňují.

Jak tento stroj působí v praxi, si můžete vychutnat na níže přiloženém videu. My už jen dodáme, že dle pravidel musí týmy z kategorie Hypercar nabídnout veřejnosti na prodej vůz s podobnými technologiemi, se kterými i soutěží. Oproti původním plánům, jenž počítali se silniční verzí prototypu, tak došlo na zjemnění. Glickenhaus nicméně model 007 LMH na značky hodlat poslat, zatímco u továrních týmů dojde jen na různé sportovní modely poháněné upravenými hybridními agregáty.

