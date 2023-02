Pick-up Tesly natočili, jak stěží zvládá překonat obyčejný obrubník, a to měl v terénu excelovat

Jestli je tohle náznak terénních schopností v mnohém přelomového modelu Tesly, pak bůh s námi. Je jistě otázkou, zda tím došlo na prezentaci skutečných možností Cybertrucku, další odklad zahájení výroby ale nic dobrého nevěští.

Na odhalení Tesly Cybertruck došlo již v roce 2019. O příchodu elektrického pick-upu nicméně Elon Musk mluvil již před rovnou dekádou. Ve finále tak nebylo překvapivé, když během debutu sliboval velmi brzké zahájení výroby. To jen podnítila údajně vysoká poptávka, během pouhých 36 hodin po prezentaci měla automobilka nasbírat 146 tisíc předobjednávek. Zdálo se tedy, že značka trefila jackpot. Ten však dosud nezinkasovala, postupně totiž začalo docházet jen a jen k odkladům. S těmi navíc zjevně není konec, neplatí totiž už ani plán na letošní zahájení výroby.

Je otázkou, co za dalším posunem stojí. Momentálně se nicméně po Twitteru šíři video, které Cybertruck nevykresluje zrovna v dobrém světle. Vůz má totiž problémy vyšplhat na malý kopeček před novým ústředím značky pro umělou inteligenci v Palo Alto. Technici dokonce vozu připravili i malé dřevěné nájezdové rampy, s jejichž pomocí se zvládnul dostat přes obrubník. Něco takového je opravdu překvapivé, neboť Cybertruck nikdy nepůsobil jako auto, které by se mělo pohybovat pouze po hladkém asfaltu.

V tomto ohledu ostatně můžeme dát do placu parametry, jimiž se Tesla oficiálně chlubí. Pick-up totiž má disponovat velkorysou světlou výškou až 40 centimetrů. Zároveň pak počítá s 35stupňovým nájezdovým úhlem vpředu a 28stupňovým vzadu. Jen pro srovnání, taková Škoda Kodiaq má na kontě 193 milimetrů a 19,1, respektive 15,8 stupňů. Na internetu ale najdete řadu videí, které dokazují, že zvládá opravdu náročný terén.

Je samozřejmě možné, že technici Tesly museli s drahocenným prototypem jednat jako v rukavičkách. Stejně jako logicky nemohli ani poničit okolí nového ústředí značky. Problémem pro značku však je, že Cybertruck je žhavou a velmi ostře sledovanou novinkou. Cokoli, co nekoresponduje s velkolepými sliby a prohlášeními, tak přináší řadu pochybností. Zejména v souladu s oněmi neustálými odklady, jenž naznačují, že Tesla má zřejmě potíže dotáhnout vývoj do konce.

Musk mimo to loni uvedl, že finální specifikace vozu se budou oproti roku 2019 trochu lišit. Když se nicméně zadíváme na druhé video, můžeme pick-up vidět s maximálně zdviženým vzduchovým podvozkem. Světlá výška je přitom v danou chvíli natolik velkorysá, že by pod ním pomalu mohl projet i monopost Formule 1. Sériové provedení by tedy oproti původnímu prototypu až tak odlišné v případě terénních schopností být nemělo, jen to ale stín pochybností jistě nezaplaší.

Tesla Cybertruck off-roading for the first time!?



Well...kinda



These are the things we see when hanging out with @klwtts pic.twitter.com/jLu6QHyC6S