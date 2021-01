Pilot F1 si pořídil soukromý tryskáč a hned jej nechal přelakovat, teď ho poznáte už z dálky

Zatímco Lewis Hamilton se holedbá tím, že na soukromé létání už zanevřel, jeho skoro o generaci mladší kolega Max Verstappen jde opačným směrem. Koupil si Dassault Falcon 900 po Richardu Bransonovi.

Max Verstappen si před pár týdny koupil vlastní soukromé letadlo. Nizozemský jezdec ovšem nepořídil nové, nýbrž „ojetinu“. Dassault Falcon 900 totiž původně vlastnil zakladatel společnosti Virgin Richard Branson. To nicméně neznamená, že nesáhl pořádně hluboko do kapsy. Dle expertů se totiž cena takových strojů pohybuje okolo 6 až 8 milionů Eur (cca 157 až 210 milionů korun), přičemž další zhruba milion či dva (26,2 až 52,4 mil. Kč) schramstne roční provoz a údržba.

Verstappen nicméně hned na úvod vydal o poznání více peněz, letoun totiž nechal kompletně přelakovat dle svých představ. Trup i křídla tak nyní zdobí tmavě modrá barva, jenž odkazuje na Maxova zaměstnavatele, tedy tým Red Bull. Mimo to ovšem nechybí řada oranžových detailů, které jsou pro změnu mementem závodníkovi domoviny. Totéž pak ostatně platí o hlavě lva, která se ukázala na ocase a vychází z designu helmy, jíž Verstappen používá. Je to velmi specifické provedení, dle nějž nebude problém Verstappenův stroj poznat i ve vzduchu.

Nizozemský závodník se přitom již nechal slyšet, že s letounem, který dokáže pobrat až 18 osob, hodlá létat na každou velkou cenu, která se letos bude konat. Tím asi nepotěšil ekologické aktivisty, neboť jeho emisní stopa tím nepochybně vzroste. Dá se ale předpokládat, že svým novým dopravním prostředkem nebude dráždit publikum tak moc jako Lewis Hamilton, který soukromý tryskáč používal též a přitom rád kázal o ohledech k přírodě.

Dodat můžeme už jen jednu perličku - Max letadlem nebude létat sám. Nizozemský závodník začal randit s Kelly Piquet, což by pro nás nebylo zajímavé, kdyby nešlo o dceru trojnásobného šampiona Nelsona Piqueta a bývalou partnerku Daniila Kvyata - tedy toho jezdce, kterého Verstappen u Red Bullu kdysi nahradil. Vítěz bere vše? Skoro to tak vypadá.

World exclusive! The first picture of the freshly painted private jet of @Max33Verstappen

Falcon 900EX

PH-DTF

On the tail the MV33 “Lion” logo, in orange (Dutch national color)#MaxVerstappen #avgeek #avgeeks #aviation #planespotting #f1 #formule1 pic.twitter.com/XeyNc9kQOY