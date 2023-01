Pilot letadla se pokusil nouzově přistát na jedoucím kamionu, bylo by to úchvatné, kdyby to vyšlo před 5 hodinami | Petr Miler

Jsou to záběry jako z divokých amerických akčních filmů, tedy až na to, že jde o realitu. A rozdíl není jen v kvalitě záběrů, ale i v konci, který věru není filmový. I když záleží na úhlu pohledu, posádka letadla vše kupodivu přežila bez větší úhony.

Ve „správném” akčním filmu se za letu porouchá každé letadlo, ve skutečnosti je to spíše raritní záležitost. I tak se ovšem takové věci dějí a piloti se s nimi musí umět vypořádat. Jednou z takových situací je, když letadlo musí z nějakého důvodu nouzově přistát jinde, než posádka plánovala. Je-li to na jiném letišti, nic až tak hrozného se neděje, je-li to kdekoli jinde, situace je horší. A pokud u toho třeba nejde vysunout podvozek, je ti situace ještě komplikovanější.

Nevíme zatím, co přesně se stalo v případu zachyceném na videu níže, jisté ale je, že pilot menšího letadla se pokusil přistát na dálnici Grand Parkway v okresu Harris v Texasu, který leží severně od Houstonu. To samo o sobě je docela dramatická situace, neboť - i když větší silnice mohou letiště připomínat - je to pořád pro letadlo neobvyklé prostředí, ve kterém přinejmenším řidiči aut takové překvapení shůry neočekávají. Ani tak to obvykle nebývá až takové drama, záběry níže jsou ovšem dramatické velmi.

Pilot letadla se totiž rozhodl přistát na návěsu jedoucího kamionu. Nevíme, zda to udělal záměrně, tedy například takto řešil nemožnost vysunout podvozek, nebo to byla hloupá náhoda, že se oba stroje takto potkali ve stejný moment na stejném místě v podobné rychlosti. Buď jak buď pilot letadlo na kamion skutečně posadil a udělat to tak, že na něm vydrží, šlo by o majstrštyk roku, který by evokoval scény z Rychle a zběsile. Bohužel to ale tak úplně nedopadlo.

Letadlo sice chvíli na kamionu drželo, pak z něj ovšem spadlo na stranu a narazilo do objektu podél silnice, dál už vidíme jen masivní ohnivou kouli za ním. Nejlépe situaci shrnula obsluha rádiové věže: „Není to dobré. Došlo k obrovskému požáru. Velká rána. Záchranné složky prosím na místo, jak jen rychle dovedete,” praví. Dobře to opravdu nevypadá, celá posádka letadla ale jako zázrakem přežila bez větších zranění. Tak že by to přece jen byl dobrý kousek, který akorát nevypadal tak dobře jako v oněch filmech?

