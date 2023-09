Pilotovi Formule 1 začalo pod zadkem hořet Ferrari za 1,6 miliardy, jako profík zachránil sebe, auto i ostatní

Budete se divit, ale se skvosty, jako je tento, pořád někdo jezdí a dokonce s nimi i závodí. V tomto případě byl vůz na špici v klání veteránů na Goodwood Revival, než mu explodoval motor. Karun Chandhok situaci vyřešil bravurně.

Podoba žebříčků nejdražších kdy prodaných aut se pochopitelně průběžně mění, v posledních dekádách si ale můžete ještě před začátkem jejich pročítání s jistotou vsadit na jedno - že v nich najdete hned několik Ferrari 250. „Standardní” provedení tohoto modelu není zase tak vzácná věc, se v rozličných verzích vyrábělo přes 11 let, slavné GTO je ale pomyslným svatým grálem. Vzniklo v pouhých 39 kusech a miliarda korun na jeho pořízení nestačí už dávno.

Jeho ceny jsou bez nadsázky šílené a člověk by už kvůli tomu čekal, že půjde bez výjimky o auta ustájená v soukromých sbírkách, ve kterých budou navzdory jejich nepřístupnosti beztak obehnané mříží, sklem a ještě pro jistotu zavřené v klimatizované plastové kapsli. Jaký omyl, tento výjimečný kus techniky pořád v nejednom případě slouží k tomu, k čemu byl stvořen, tedy k závodění. A jedno z GTO s hodnotou odhadovanou na 70 milionů USD (asi 1,6 miliardy Kč) se o víkendu postavilo na start závodu historiků při akci známé jako Goodwood Revival.

Pokud byste čekali, že ho majitel bude jen laskat a půjde nanejvýš o přehlídkovou jízdu, znovu byste se mýlili. Auto svěřil Karunu Chandhokovi, bývalému pilotovi Formule 1, aby z něj vytřepal duši. A přesně to dělal, v závodě jel na druhém místě, až se ucho utrhlo. „V duchu jsem si říkal, jak je to skvělé, jsem v GTO v Goodwoodu! Když jsem ale vyjel z Lavantu na rovinku, uslyšel jsem ránu a zadní kola se zablokovala. Když jsem se otočil, uviděl jsem plameny,” popsal Chandhok hrůzný zážitek, který můžete spatřit na videu níže.

Co přesně se s autem stalo, není jasné, podle organizátorů požár způsobila „díra v motoru”. Ta v něm ale obvykle není. Zřejmě tedy šlo o mechanické selhání, po kterém byl proražen blok, ze kterého začal vytékat olej. Ten pak měl vzplanout od horkého výfuku. Požár to byl díky bohu krátký, stačil ale k tomu, aby Chandhokovi ohořely boty, jak můžete vidět níže. Sám Karun Ch. se zachoval jako velký profík, když neztratil hlavu, auto srovnal, dostal mimo trať, zastavil a vystoupil. Naprosto tak vynuloval další možné škody na zdraví a autě i riziko pro ostatní závodníky, kteří mohli do vozu odstaveného na trati snadno nabourat. Podívejte se na to sami, s ohledem na dramatičnost celé situace to dopadlo ještě velmi dobře, motor se jistě snadno opraví.

Lucky to get away with that with nothing more than a melted boot…. Something went bang and seized up the back wheels and sent me spinning.



Such a shame to end a race in my dream GT car like that but happy to get out ok! https://t.co/uZXnn1737U pic.twitter.com/E5NkaODAe3