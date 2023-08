Pilotovi závodního BMW došlo těsně před koncem posledního kola palivo, auto do cíle dotlačil před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Dokážete si představit, že by Lewis Hamilton vystoupil ze svého monopostu a cílovou rovinku zvládl nejen po svých, ale dokonce v roli náhradního pohonu svého vozu? Max Orido přesně tohle udělal v poněkud nižší lize závodění.

Po srdcervoucím závěru předloňské sezóny Formule 1 se všechna dramata posledního kola automobilových závodů zdají být najednou poněkud plytká, to na videu níže se ale velké ceně Abu Zabí roku 2021 aspoň blíží. V hlavní roli je opět Max, tentokrát ale ne Verstappen, nýbrž Max Orido, který v závodním BMW M4 GT4 dlouho vedl asijskou časovku seriálu GT4 na okruhu v japonské Okajamě. Se svým týmovým kolegou Masakim Kanem vedli každé kolo závodu a měli 33 sekund náskok před druhou Toyotou GR Supra GT4, přesto nevyhráli.

Jak můžete vidět níže, jeho auto začalo v posledním kole výrazně zpomalovat, což vedlo k domněnce, že vzhledem k ubývajícímu času nechce před vypršením stanovené doby závodu začít další kolo. A přesně tak to bylo, Oridovi docházelo palivo, nakonec mu ale nestačilo ani na dokončení kola, kterým zrovna projížděl. Jeho vůz tak na cílové rovince svou pouť závodem skončil. Ale jen na svůj vlastní pohon.

Orido se totiž rozhodl vystoupit z auta a do cíle ho dotlačit. Věřte nebo ne, ale v sérii GT4 je to pořád „legálně” možné, naše narážka na Formuli 1 v úvodu je dnes ryze teoretická. Tlačení nemá smysl, protože v autě stejně musí zůstat dostatek paliva, které dovolí jeho rozbor po závodě, což by tu pochopitelně neklaplo. Ale i kdyby ano, z bezpečnostních důvodů je to v ef-jedničkách zakázané. Ale nebylo, vzpomenout můžeme slavný pokus Nigela Mansella v sezóně 1984 v Dallasu, při kterém zkolaboval, nebo hned dva pokusy Stirlinga Mosse v 50. letech. To byly časy.

Orido je tak trochu připomněl a nakonec ne marně. Podařilo se mu dostat vůz přes čáru, třebaže ne dříve, než jej předjelo pět soupeřů. Závod tedy dokončil jako šestý a při dalším závodě spolu s Masakim Kanem získal pro tým BMW M Team Studie M4 GT4 letošní titul. Tomu se říká oddanost, podívejte se na to sami níže.

BMW M4 GTR nevypadá zrovna jako šlapací auto, ale může se jím snadno tak trochu stát, jak zachycuje video níže. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: GT World

Petr Miler

