Po letech objevená reklama Hondy s Ayrtonem Sennou pro její domácí trh je bizarní připomínkou jedné slavné éry

Může vzhledem k humbuku, který dodnes panuje kolem legendárního brazilského pilota, vůbec existovat něco, co jste v souvislosti s ním nezaznamenali? Možná, tato reklama po uplynulých 34 let unikala pozornosti přinejmenším nejaponského publika.

Pro později narozené to bude znít neuvěřitelně, ale japonská Honda byla kdysi automobilkou s mimořádnou sportovní image. Sám jsem dost starý na to, abych pamatoval chvíle, kdy si mladí kluci utírali sliny, které se jim z úst valily při pohledu na plakáty se supersportovní NSX, krky jim křupaly, když se na ulici otáčeli za čtvrtou generací Preludu a když se jim začalo aspoň trochu dařit, v bazaru se hned ujali druhé generace kupátka CR-X, které jim zejména s motorem 1,6 VTEC snadno způsobovalo příjemné mrazení v podbřišku. Byly to všechno sexy sporťáky a plebejštější auta z nabídky značky z toho těžila.

Tohle je pryč, bohužel, Honda dnes ze stejného ranku nenabízí prakticky vůbec nic krom dožívajícího Civicu Type-R za skoro 1,5 milionu korun. Když se pak trochu uskromníte, můžete si za 620 tisíc koupit krásný nový Jazz, jehož image je sportovní asi tak moc jako inkontinenční spodní prádlo. Honda je dnes automobilkou, která jako by nevěděla, jestli má zavzpomínat na výše zmíněné časy, nebo se obout rovnýma nohama do zelených holínek. A podle toho to s ní vypadá - její prodeje v Česku i v Evropě jsou někde na hranici přežití.

Je to docela bizarní, neboť Japonci byl dál mohli těžit ze spojení se světem motorsportu, zejména pak Formulí 1, ve které už čtyři roky - více či méně s podporou Hondy - vládne jistý Max Verstappen. Nedělá to a jeho reklamy na nesmyslná auta typu Honda e prodeje značky nezachrání. Přitom to mohl být osvědčený recept, jak připomíná i spojení s jinou legendou královny motoristického sportu, Ayrtonem Sennou.

Také ten vděčil Hondě za mnoho ze svých úspěchů a automobilce to ve své době neměl problém vrátit, ostatně to jistě nedělal zadarmo. Jeho spojení s modelem NSX je všeobecně známé, ovšem automobilka jej na domácím trhu využila i pro propagaci dalších novinek, mj. zmíněného Preludu IV. Dobové reklamy mimo Japonsko žádnou velkou slávu neudělaly, sama Honda se je tedy nyní rozhodla vytáhnout jako svéráznou připomínku jedněch slavných časů.

A svérázná opravdu je, podívejte se na spot níže. Senna se v něm tváří i mluví jako průvodce nějakým erotickým seriálem navlečený v jedné z typických sad oblečení začátku 90. let. Pro jeho slova mu to ale nebudeme vyčítat, jakkoli se do něj krom jeho ideálů otiskují i nezbytné fráze řádně reprezentující firemní kulturu: „Řízení je pro mě způsob vyjádření sebe sama, mé osobnosti, mého charakteru, mého způsobu života. Řídit bezpečně a opatrně, stylově a pohodlně, to je můj osobní cíl. Prostě to rozjeďte.”

Je to úsměvné, ale nakonec proč ne. I tato přeslazená stylizace je nám bližší než mnohé absurdní současné reklamy donekonečna propagující téměř neprodejná auta za pomoci patetických frází neoslovujících nikoho. Vedle toho „žeru” Ayrtonovi každé jeho slovo, mrkněte se na to sami.

Spojení Ayrtona Senny s první Hondou NSX je notoricky známé, ale co takhle Honda Prelude čtvrté generace? Podívejte se na spot níže, je bizarně magický. Foto: Honda

