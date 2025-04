Podívejte se, co musí vydržet nový supersport, aby ho pustili na silnice. Auto v rámci vývoje doslova utýrají před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Nadšence z týraní takového klenotu zabolí u srdce, ale pokud automobilka stojí o to, aby se i takové auto na nevybíravé zacházení reagovalo správně, musí mu jej sama vystavit. Zejména kalibrace airbagů připomíná hotové demoliční derby.

Na představení kupé T.33, tedy druhého samostatného modelu Gordona Murrayho, došlo už v lednu roku 2022. Všech sto dostupných exemplářů bylo pochopitelně vyprodáno dřív, než byste řekli švec, do garáže však tento dvanáctiválcový model dosud nezaparkoval žádný ze zákazníků. Kapacity firmy GMA jsou stále omezené, pročež výroba bude zahájena až poté, co bude dodán poslední kus předchozího T.50. Pro malosériovou automobilku je to svým způsobem požehnání, neboť se může věnovat všemožným testům vývojových prototypů.

Nově došlo na tzv. kalibraci airbagů, tedy tvrdý zátěžový test, během kterého musí auto prokázat, že se mu airbagy nevystřelí v momentě, kdy reálně nenabourá, protože pak by mohly napáchat víc škody než užitku. Vývojový exemplář T.33XB1 zvaný James tedy vyrazil spolu s příslušnými techniky na severozápad Německa, kde se nachází testovací areál ATP Papenburg. Tam lze využívat mnoho povrchů, které simulují běžné denní situace, dojde na rozličně měkčí nárazy a další situace, ve kterých se airbagy nesmí vystřelit, i když auto zdánlivě bourá.

Gil Martins, který má vývoj vozu na starosti, uvádí, že za těchto extrémních situací se kontrolní jednotka vozu učí, kdy airbag nafouknout a kdy nikoli. James byl proto osazen řadou snímačů zrychlení, které měří změny rychlosti. Následně tak vůz snáz rozezná, kdy jste jen smetli pytel s trávou, který někomu upadl na silnici, a kdy jste narazili třeba do velkého jelena. Pro tyto účely GMA pochopitelně nevyužívá při testech živá zvířata, nýbrž 80kilový pytel plný gumy.

Když se na o video značky podíváte a pochopíte, čím vším si britský sporťák musel projít, bude vám ho líto, autoři ho doslova utýrají k smrti. Na druhou stranu, jen díky jeho týrání budou moci zákazníci počítat s adekvátní bezpečností. Martins pak dodal, že nic podobného už Jamese nečeká. A i když se zdá být na odpis, po návratu z Papenburgu jej automobilka opravila a bude ho nadále používat při testech dvanáctiválcové jednotky na motorové brzdě. Tam by přitom čtyřlitrové ústrojí mělo vykázat minimálně 615 koní, které jsou spárovány s hmotností pouhých 1 090 kilogramů.

GMA T.33 má za sebou drsné testy sloužící ke kalibraci airbagů, během kterých si prošlo řadou nepravděpodobných, ale nikoli nemožných situací. Britové si chtějí být jistí, že v případě vážné nehody airbag vystřelí, banality ale bude ignorovat. Foto: Gordon Murray Automotive

Zdroj: Gordon Murray Automotive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.