Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem

Že se motor docela nadře, aby dokázal za minutu zvládnout tisíce otáček, dojde dřív nebo později každému. Ale co všechno se uvnitř musí stát, aby se to dělo? Zvlášť když je oněch otáček za minutu 14 tisíc? Právě to vám ukáže dnešní video.

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Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem

včera | Petr Prokopec

Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem

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Foto: BMW

Že se motor docela nadře, aby dokázal za minutu zvládnout tisíce otáček, dojde dřív nebo později každému. Ale co všechno se uvnitř musí stát, aby se to dělo? Zvlášť když je oněch otáček za minutu 14 tisíc? Právě to vám ukáže dnešní video.

Od premiéry prvního Rychle a zběsile uplynulo už čtvrt století. Od té doby se odehrálo mnohé, ať už v reálném životě či na plátnech kin, ovšem dosud nikdo nepřišel s úžasnějším průletem skrze motor, jako tomu bylo ve snímku Roba Cohena. Šlo sice kompletně o počítačově generovanou grafiku, ovšem i tak těch pár sekund stojí za to. Možná i víc než některé celé pozdější díly, v jejichž případě se někdy zdá, že je scénáristé psali pod vlivem velmi silných halucinogenů.

Pohled do nitra motoru je pro nadšence vždy fascinující, zvlášť pokud se jedná o reálnou záležitost. Jednu takovou vám můžeme naservírovat, i když podobně jako výše zmíněný film je již staršího data. Stojí za ní kanál iHeartAuto, jehož práce si všimli kolegové z Jalopniku. Video zachycuje chod litrového čtyřválce, který poháněl motocykl BMW S1000RR, a to skrze otvor ve víku hlavy válc.

Mnichovští původně chtěli vyrobit jen tisíc kusů tohoto stroje kvůli homologaci silniční mašiny, ovšem úspěch stroje je donutil produkci výrazně rozšířit. Nebylo to až tak překvapivé, neboť se tehdy jednalo o jednu z nejlepších motorek v kategorii do jednoho litru. Zároveň šlo o první jednostopý stroj, u kterého Němci začali nabízet bezspojkové řazení, které umožnilo volbu vyššího stupně bez nutnosti ubrání plynu. Pozdější verze S1000RR tak byly schopné vystřelit z klidu na 300 km/h za méně než 20 sekund, neboť jejich agregát produkoval lehce přes 200 koní při neuvěřitelných 13 500 otáčkách za minutu. A motor točil ještě o 1 100 otáček víc, než zasáhl omezovač.

Právě na své maximum je čtyřválec BMW na videu vybičován, přičemž v daný moment se jeho interní komponenty pohybují tak rychle, že z toho jde hlava kolem - jeví se jako skoro statické. I to je na spalovacích motorech fascinující - když vidíte, jak do sebe kousky kovu mlátí, zároveň okolo nich dochází na pravidelné výbuchy, a přitom vše dokonale funguje až do takových rotací a klidně po mnoho let... Jsou to výjimečné kusy techniky, podívejte se na víc sami.


Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 1 - BMW S1000RR 2009 ilustracni foto 01Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 2 - BMW S1000RR 2009 ilustracni foto 02Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 3 - BMW S1000RR 2009 ilustracni foto 03
BMW S1000RR byl fascinující stroj už v době své premiéry před 18 lety, okouzlit však dokáže dodnes. Foto: BMW

Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 4 - BMW S1000RR 2009 motor rez dobove 01Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 5 - BMW S1000RR 2009 motor rez dobove 02Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 6 - BMW S1000RR 2009 motor rez dobove 03Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 7 - BMW S1000RR 2009 motor rez dobove 04Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 8 - BMW S1000RR 2009 motor rez dobove 05Pohled do nitra motoru BMW za chodu, když točí 14 tisíc otáček, je fascinující. Z kmitání pružin ventilů vám půjde hlava kolem - 9 - BMW S1000RR 2009 motor rez dobove 06
Velkou zásluhu na tom má jeho točivý litrový motor, zde jej zevnitř můžete vidět i na továrních fotkách, video s akcí následuje. Foto: BMW

Zdroj: iHeartAuto@Youtube přes Jalopnik

Petr Prokopec

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