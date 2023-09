Pokrok podle Mercedesu: Nové Céčkové AMG s podměrečným motorem v testu totálně zlikvidoval 6 let starý předchůdce před 4 hodinami | Petr Miler

Kdyby někdo upřímně předělal výkladový slovník podle současných měřítek, pak vedle termínu „Mercedes” svítí něco jako „vtip”. Stuttgart už to s mírným pokrokem v mezích zákona dotáhl tak daleko, že jeho novinka prohrává i s vlastním předchůdcem.

Aktuálně asi není značky, která by se na scestí ocitla více než Mercedes-Benz. Mezi ostatními automobilkami má řadu zdatných soupeřů, obvykle jde ale o mainstreamové značky, kdy podstata je sice stejná, okolnosti ale trochu jiné. Mercedes je prestižní výrobce, jeho existence je postavena kolem uspokojování přání náročnější klientely. A když se taková firma otočí ke klientům zády, bolí to mnohem víc, než když to udělá třeba Volkswagen.

Můžeme si tedy snadno odpovědět na otázku, kolik zákazníků Mercedesu asi tak žádalo firmu, aby ze sportovních modelů C43 a C63 od AMG udělal místo šesti- a osmiválcových bijců čtyřválcová nedochůdčata. Je to přesně nula lidí, bez nejmenších pochyb, žádná poptávka po takovém kroku zrovna u těchto verzí nikdy neexistovala. Přesto se Mercedes touto cestou vydal, i když po ní žádný z konkurentů spolu s ním nekráčí. Není to vtip? Bohužel je a bohužel hořký. Jak si Mercedes tento krok omlouvá ve stínu téměř nulového zájmu o výsledný produkt, nemáme tušení.

Zmiňovali jsme už bezpočet testů a srovnání, ze kterých oba tyto těžké a bezcharakterní nesmysly vyšly jako poražené. V případě slabšího, pořád v podstatě jen benzinového C43, auto soustavně prohrává srovnání s šestiválcovým BMW M340i, ještě tragikomičtější ale je, že se nové C43 AMG generace W206 nedokáže vyrovnat ani vlastnímu předchůdci generace W205. To má nižší výkon (385 oproti 408 koním), má klasický devítistupňový automat (místo modernější skříně MCT), ale má také motor V6 a je lehčí (1 740 vs. 1 856 kg). A to stačí k tomu, aby bylo rychlejší.

Ukazuje to srovnání právě těchto dvou provedení stejně pojmenovaného Céčka na kanálu Sam CarLegion na Youtube, ve kterém auto morálně z roku 2017 (a fakticky ještě starší - totéž provedení si tehdy už dva roky říkalo jinak a motor M276 DE30 LA v jeho útrobách pochází dokonce z roku 2013) novinku poráží ve všech myslitelných dynamických disciplínách. Sam si navíc koleduje o průšvih, když zklamán z novějšího provedení nejen kvůli jeho horší dynamice říká, že auto nebylo stvořeno v souladu s vašimi přáními a že „Evropská unie, vlády, všichni tlačí automobilky, aby šly tímto směrem”.

To je sice pravda, nikdo ale nenutil Mercedes, aby se zbavil motorů V8 i V6 a jedním tahem je nahradil něčím tak rozpačitým. Nikdo ho zkrátka nenutil zajít až tak daleko, zcela ignorovat přání zákazníků a nahradit lepší technické řešení horším. Audi to neudělalo a BMW to také neudělalo, proto se Mercedes nemůže divit, že se nová Céčková AMG neprodávají. A těžko se na tom v následujících letech něco změní. Třícípá hvězda - jako už mnozí před ní - stvořil v nové generaci modelů AMG třídy C především dobrou reklamu na jejich předchůdce. Jak smutné.

Nové C43 AMG je po downsizingu jednoznačně horším autem než dřív, teď už na to přišli i v USA. Není to tristní?

