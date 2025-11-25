Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
Petr MilerSoučasná trojka je na trhu od roku 2018, a tak nepřekvapí, že automobilka už začala odhalovat jejího nástupce. Jeho vzhled nemusí být tajemstvím - šance, že auto bude vypadat přibližně takto, jsou dalece nenulové. A fanoušky to obvykle netěší.
před 4 hodinami | Petr Miler
Současná trojka je na trhu od roku 2018, a tak nepřekvapí, že automobilka už začala odhalovat jejího nástupce. Jeho vzhled nemusí být tajemstvím - šance, že auto bude vypadat přibližně takto, jsou dalece nenulové. A fanoušky to obvykle netěší.
Český trh je trochu zvláštní, když tíhne k trochu větším bavorákům (daleko nejprodávanější je tu model X5, výš jsou také řada 5 a dokonce i X7), podobně jako ten evropský, který pro změnu tíhne k těm menším (řada 1 a X1), světově nejprodávanějším modelem BMW ale zůstává řada 3. A nakonec i v Evropě je prodejně na pódiu, jen nejvyšší příčka mu uniká.
V tomto kontextu není divu, že si mnichovská automobilka dává na každé nové generaci záležet a obvykle s ní moc neriskuje. Ani jedna z jejích dosavadních generací nebyla vyloženě designovým výstřelkem, a to dokonce ani v době, kdy řada 7 vypadá jako UFO, řada 5 jako parník a odvozená M3 jako bobr. V tomto kontextu lze říci, že nová generace G50, která se musí odhalit každou chvíli a BMW na ni už začalo lákat, bude celkem odvážná.
Technicky ani ne, tam bude BMW ten správný přizdihráč - ať už budete chtít benzin, naftu nebo elektrony, dostanete to v téměř libovolné kombinaci. V případě designu ale vůz vsadí na styl Neue Klasse, který je už vlastní nové iX3, což se sedanem může a nemusí fungovat. Bude? Pokud máme věřit realističnosti přiložených ilustrací - a vzhledem ke slávě jejich autora je nelze šmahem shodit ze stolu - pak si nejsme úplně jisti.
Ilustrátor známý jako avarvarii, který pracuje pro řadu velkých světových automobilových magazínů, dal dohromady statické obrázky i video těžící z už odhaleného a naznačeného, co bylo doplněno prvky právě ze zmíněné iX3. Nechceme říci, že výsledek vypadá špatně, ale vypadá jako BMW? To už je jiná otázka. Proporcemi snad, ale ztvárněním jednotlivých prvků? Záď se pro svá světla zdá být až moc těžká, příď pak silně evokuje Mitsubishi Galant generace UA z přelomu milénia. To asi není úplně žádoucí...
Reakce fanoušků jsou tak velmi rozpačité, tohle by pro ně byla další rána z míst, odkud by ji ani nečekali - jak už padlo, BMW s řadou 3 obvykle neriskuje. Ale posuďte sami, jak moc by se vám takové auto líbilo, dramaticky jiné bude jen stěží.
Nová generace BMW řady 3 má mít vizuálně blízko k novému BMW iX3. Foto: BMW
Níže vyobrazené auto nakreslené na základě dosavadní špionáže a dalších oficiálních i neoficiálních zkazek ale působí spíš jako někdejší Mitsubishi Galant... Foto: Mitsubishi
Zdroj: avarvarii@Instagram
