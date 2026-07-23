Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní

A neříkáme to my, jde o výsledek studie provedené mezi samotnými řidiči jednotlivých aut. Nebude to tedy nakonec spíš projev spojení značky auta s typickými touhami jejich řidičů resp. představami o sobě samých? No, posuďte sami.

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Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní

před 4 hodinami | Petr Miler

Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní

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Foto: BMW

A neříkáme to my, jde o výsledek studie provedené mezi samotnými řidiči jednotlivých aut. Nebude to tedy nakonec spíš projev spojení značky auta s typickými touhami jejich řidičů resp. představami o sobě samých? No, posuďte sami.

Jsem v tomto ohledu usedlý člověk a podobná dobrodružství nevyhledávám, vystačím si s jednou partnerkou. Faktem ale je, že kolegové z řad automobilových novinářů při debatách občas zabrousí na téma, které bych označil slovy: „Jaké auto jim nejpravděpodobněji přihraje fyzickou přízeň žen?” A bez dlouhých průtahů řeknu, že zápůjčky BMW X5 tady vyhrávají na celé čáře.

Těžko říci, zda je to tím, že Bugatti, Rolls-Roycy, Ferrari a další exkluzivnější auta se novinářům moc nepůjčují, nebo se ve „velkém BMW” skrývá nějaké zvláštní kouzlo. Soudě podle průzkumu, který zmiňují kolegové z nizozemského Autoblogu, ale možná platí to druhé. Podle všeho citují starší data zjištěná magazínem Men's Cars mezi 2 253 řidiči aut všeho druhu, ale protože je to úsměvná věc, které jsme se dříve nevěnovali, otřeme se o ni též.

Máme-li věřit prezentovaným závěrům, pak platí, že „vítězi” jsou řidiči BMW, kteří prý mají sex v průměru 2,2krát týdně. Řidiči Audi následují s 2,1 akty týdně, šoféři italských aut jsou v těsném závěsu s rovnými dvěma „zásahy” za týden. Lidé řídící Volkswageny a francouzské vozy si mohou tykat s frekvencí 1,9krát týdně, u japonských vozů je to 1,8 „úspěchu” za týden. A pak už je to jen horší - s korejským autem jste na tom vůbec nejhůř, průměr 1,5krát týdně už je docela mizérie. Řidiči Mercedesů a švédských jsou na tom s frekvencí 1,6krát jen o málo lépe.

Jak už padlo, tato data vychází z toho, co řidiči jednotlivých aut sami říkají (jak to také jinak zjistit, že?), takže to nemusí být úplně pravda. Minimálně něco o tom, co si o sobě a svém životě sami myslí, to ale říká. Takže pokud chcete zlepšit svůj život v tomto ohledu, možná lepší než poslouchat mrtvé doktory v reklamách a kupovat předražené placebo, bude lepší si pořídit pořádného Bavora a ha! No, kdyžtak si aspoň sjedete... s autem, no ne?


Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní - 1 - BMW X5 2026 oficialni spy foto 01Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní - 2 - BMW X5 2026 oficialni spy foto 02Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní - 3 - BMW X5 2026 oficialni spy foto 03
I nové BMW X5 bude asi platit za vstupenku do jinak zakázaných komnat sličných dívek a dam, možná právem. Foto: BMW

Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní - 4 - Volvo XC70 2004 1 milion km 1 majitel tiskove 01Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní - 5 - Volvo XC70 2004 1 milion km 1 majitel tiskove 02aPokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní - 6 - Volvo XC70 2004 1 milion km 1 majitel tiskove 03
A pokud jezdíte Volvem, zvlášť milion kilometrů... Aj aj aj. Foto: Volvo Harrie Arendsen Hengelo, tiskové materiály

Zdroj: Autoblog.nl

Petr Miler

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