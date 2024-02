Pokud na novém Porsche chcete mít stěrač, musíte si připlatit, je to dnes výbava navíc za 8 600 Kč před 6 hodinami | Petr Miler

Němci jsou mistry v tahání peněz z kapes svých zákazníků a Porsche na tomto poli dosáhlo nového vrcholu. Nechá si platit i za stěrač, a to u Macanu, který se bez něj dost dobře neobejde.

Jeden známý mi už před pár léty ukázal své nové Porsche Macan GTS. Jak nemám rád SUV, musím říci, že to bylo krásné a mimořádně kvalitně postavené auto, které se i velmi pěkně řídilo, potud všechna čest. Když jsem se ale jen ze zvědavosti zeptal na cenu, spadla mi čelist. Nevzpomenu si dnes na přesnou sumu, ale šlo o něco jako 3,5 milionu korun. Chvíli jsem nevěřil, GTS v tu dobu stálo v základu jen něco málo přes 2 miliony Kč a tohle byl skoro katalogový model. Byla mi tedy ukázána objednávka s cenami jednotlivých položek a už to jelo.

V tom autě, ač vypadalo docela normálně, bylo za příplatek v podstatě všechno. Ani verze GTS neměla ve standardu věci jako paket Sport Chrono, adaptivní LED nebo pneumatický podvozek, ale budiž, ďábel byl spíš v detailech. Chtěli jste perforovanou kůži? Příplatek. Chtěli jste barevné obšití čalounění? Příplatek. Chtěli jste barevné budíky? Příplatek. Chtěli jste k tomu barevné stopky chronopaketu? Další příplatek. Chtěli jste kryt ostřikovačů světel v barvě karoserie? Příplatek. Obložení interiéru karbonem? Příplatek. Logo Porsche v opěrkách hlavy? Příplatek. Logo Porsche na loketní opěrce? Příplatek. Barevné rámečky výdechů ventilace? Příplatek. Vyhřívání sedadel? Příplatek. Chlazení sedadel? Příplatek. Vyhřívání zadních sedadel? Příplatek. Vyhřívání volantu? Příplatek. Bylo to příplatek za příplatkem i za věci, které jsou kolikrát standardem v nějakém Hyundai za 600 tisíc, navíc máloco stálo pod 20 tisíc korun. To se pak cena v objednávce nafoukla jako nic.

Ze zvědavosti jsem se tedy po premiéře nového Macanu podíval na jeho ceník a je to ještě lepší show. Dobrá, některé příplatky se dostaly do standardu, třeba onen vzduchový podvozek (bez něj by zřejmě tento 2,5tunový cvalík vůbec nefungoval), jiné z něj ale na oplátku vypadly. Pokud si chcete celé představení užít naplno, sežeňte si kompletní ceník nebo si pohrajte s konfigurátorem, jedna věc mě ale opravdu dostala. Nový Macan má za příplatek i stěrač.

Samozřejmě (i když...) ne ten přední, takový dostanete v základu, ale ten zadní. Možná si nyní říkáte, že to má Škoda Octavia také, ale tam to dává smysl, je to liftback a zadní okno se při jízdě nešpiní, je to libůstka pro lidi, co si chtějí ze sklad snadno otřít ranní rosu nebo čerstvě napadaný sníh. Macan je ale v podstatě přerostlý hatchback a zadní okno se za jízdy špiní jako čert, takže předchozí generace měla stěrač ve standardu a za mokra byl v permanenci. Nová nemá nic.

Pokud tedy zadní stěrač chcete, musíte zvolit - uhodli jste - jeden z asi tisíce příplatků. V tomto případě vyjde na 345,10 Eur, tedy asi 8 600 Kč. Docela drsná cena na jedno stírátko navíc, ale na poměry Porsche je to vlastně láce. Automobilka to ví, a tak proč by si nevydělala skoro o 9 tisíc na autě víc, stačí říci prodejcům, aby zákazníky upozornili, že stěrač ve standardu nedostanou. A skoro se vsadím, že kompletní hardware krom samotného napojení stěrače bude mít v útrobách každý vyrobený Macan, ať ho budete chtít se stěračem nebo ne. A že půjde i dodatečně snadno dokoupit.

Inu, proč si nevtvořit obchodní příležitost, když se nachází přímo před vámi? Proč nevzít kosu a nežnout, když peníze rostou ze země? Takto Němci uvažují nezřídka a Porsche je v tom obzvlášť dobré. A podle zlých hlasů k tomu mohlo mít ještě jeden důvod - standardně dodávaný stěrač by kazil aerodynamiku, takže by zhoršoval už tak problematický dojezd čistě elektrického auta, a tak se při jeho uklizení do příplatkové výbavy nemusí na tomto negativním posunu podílet u výchozích katalogových hodnot. Také dobré, že?

Všimli jste si na novém Macanu zadního stěrače? No ne, ani jste nemohli, žádný ve standardu nemá, za ten si musíte připlatit. Foto: Porsche

